Türkiye 2 - Galler 0

EURO 2024 D Grup Elemeleri maçında A Milli Futbol Takımımız evinde Galler’i 2-0 yenerek gruptaki liderliğini sürdürdü.Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu’nda oynanan karşılaşmayı İtalya Futbol Federasyonu’ndan Fabio Maresca, Daniele Bindoni ve Alberto Tegoni hakem üçlüsü yönetti.

Karşılaşmanın 16.dakikasında A Milli Takım’da Zeki Çelik sarı kart gördü.41.dakikada Galler’de Joseff Morrell kırmız kartla oyun dışında kaldı.Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz tamamlandı.

İkinci Yarı;

Karşılaşmanın ikinci yarısında A Milli Takım’da Kerem Aktürkoğlu yerini Umut Nayır’a bıraktı.46.dakikada Galler’de Brennan Johnson yerini Benjamin Cabango’ya bıraktı.47.dakikada A Milli Takım’da Merih Demiral sarı kart gördü.51.dakikada A Milli Takım’da Cengiz Ünder sarı kart gördü.

58.dakikada Galler’de Connor Roberts sarı kart gördü.60.dak,kada A Milli Takım’da Zeki Çelik ve Salih Özcan oyundan çıktılar.Yerine Eren Elmalı ve Arda Güler oyuna girdiler.62.dakikada Galler’de Daniel James yerini Tom Bradshaw’a bıraktı.

Penaltı kaçtı…

64.dakikada A Milli Takımımız Hakan Çalhanoğlu’nun ayağından penaltı atışından yararlanamadı.

69.dakikada A Milli Takımımız Umut Nayır ile 1-0 öne geçti.Ancak Hem daha önce elle oynama gerekçesiyle golü geçersiz saydı.72.dakikada A Milli Takımımız Umut Nayır ile 1-0 öne geçti.73.dakikada A Milli Takım’da Ferdi Kadıoğlu yerini İrfan Can Kahveci’ye bıraktı.75.dakikada A Milli Takım’da İrfan Can Kahveci sarı kart gördü.80.dakikada A Milli Takımımız Arda Güler ile skoru 2-0 yaptı.85.dakikada Galler’de Harry Wilson ve Aaron Ramsey oyundan çıktılar.Yerine Nathan Broadhead ve Jordan James oyuna girdiler.89.dakikada A Milli Takım'da Orkun Kökçü yerini Salih Uçan'a bıraktı.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve A Milli Takımımız evinde oynadığı karşılaşmada Galler’i 2-0 yenerek grupta puanını 9 yaptı.

Türkiye: Mert Günok, Zeki Çelik, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu, Salih Özcan, Orkun Kökçü, Hakan Çalhanoğlu, Cengiz Ünder, Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılımaz

Galler: Ward, Williams, Mepham, Rodon, Ampadu, James, Morrell, Ramsey, Wilson, Roberts, Johnson