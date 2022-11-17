Türkiye 2 - İskoçya 1

Türkiye A Milli Futbol Takımımız Diyarbakır'da ilk kez oynanan milli maçta İskoçya'yı 2-1 mağlup etti.A Milli Futbol Takımımız hazırlık mücadelesinde Diyarbakır’da ilk kez oynanan milli maçta rakibi karşısında güçlü bir oyun ortaya koyan ay yıldızlılar Ozan Kabak ve Cengiz Ünder’in golleri ile İskoçya'yı 2-1 yendi.

Diyarbakır Stadı, Akhisarspor ile Fenerbahçe arasında 2018'de oynanan Ziraat Türkiye Kupası finalinin ardından ikinci kez önemli bir organizasyonun ev sahibi oldu.

Karşılaşmanın 25. dakikasında İskoçya'da Scott McTominay sarı kart gördü.40. dakikada A Milli Futbol Takımımız Hakan Çalhanoğlu ile 1-0 öne geçti.Karşılaşmanın ilk yarısını A Milli Futbol Takımımız 1-0 önde tamamladı.

İkinci Yarı;

Karşılaşmanın ikinci yarısında 49. dakikada A Milli Futbol Takımımız Cengiz Ünder ile skoru 2-0 yaptı.62. dakikada İskoçya John McGinn ile skoru 2-1 yaptı.54. dakikada İskoçya'da Andrew Robertson sarı kart gördü.Aynı dakikada A Milli Futbol Takımımız'da Zeki Çelik sarı kart gördü.82. dakikada A Milli Futbol Takımımız'da Deniz Türüç sarı kart gördü.Karşılaşmada başka gol olmadı ve A Milli Futbol Takımımız, İskoçya'yı 2-1 yendi.

A Milli Futbol Takımımız liglere verilen aradaki ikinci hazırlık maçında 19 Kasım Cumartesi günü Gaziantep’te Çekya ile karşılaşacak.

Türkiye: Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Çağlar Söyüncü, Ozan Kabak, Cenk Özkaçar, Orkun Kökçü, İrfan Can Kahveci, Hakan Çalhanoğlu, Ferdi Kadıoğlu, Cenk Tosun, Cengiz Ünder

İskoçya: Craig Gordon, Andrew Robertson, Grant Hanley, Kieran Tierney, Jack Hendry, Scott McTominay, John McGinn, Billy Gilmour, Stuart Armstrong, Lyndon Dykes, Ryan Fraser