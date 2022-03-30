Türkiye 2 - İtalya 3

Türkiye, özel maçta karşı karşıya geldiği İtalya'ya 3-2 mağlup oldu. Maça iyi başlayan Türkiye A Milli Futbol Takımı gol düellosu şeklinde geçen maçta rakibine yenilerek, tarihinde İtalya'ya karşı ilk galibiyeti alma şansını da kaçırdı.2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalinde deplasmanda Portekiz’e 3-1 mağlup olarak Dünya Kupası şansını kaybeden Türkiye A Milli Futbol Takımı, Kuzey Makedonya’ya 1-0 mağlup olarak aynı kaderi paylaşan son Avrupa şampiyonu İtalya ile Konya’da özel maçta karşı karşıya geldi.

Konya Büyükşehir Stadı’nda oynanan maça çok iyi başlayan Türkiye, A Milli Futbol Takımı henüz 4. dakikada Cengiz Ünder ile öne geçti. İtalya, 35. dakikada Cristante, 39. dakikada Raspadori’nin golleriyle karşılaşmanın ilk yarısından 2-1 galip ayrıldı.

Karşılaşmanın ikinci yarısında İtalya 69. dakikada Raspadori’nin gollüyle mücadele 3-1 öne geçti. Türkiye A Milli Futbol Takımı 83. dakikada Serdar Dursun ile farkı bire indirse de, kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele 3-2 İtalya’nın üstünlüğü ile sona erdi.