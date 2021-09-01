Türkiye 2 - Karadağ 2

2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde G Grubu'nda A Milli Takımımız, 4. maçında Karadağ'ı 2-2 berabere kaldı.Vodafone Park’ta oynanan mücadeleyi Fransız hakeme Benoit Bastien yönetti.Topladığı 7 puanla zirvede yer alan A Milli Takımımız karşılaşmanın 9.dakikada Cengiz Ünder'in golüyle 1-0 öne geçti.30.dakikada hızlı gelişen A Milli Takımımız, Yusuf Yazıcı ile skoru 2-0 yaptı.37.dakikada Cengiz Ünder, hakemden sarı kart gördü.40.dakikada Karadağ, Marusic ile durumu 2-1 yaptı.Karşılaşmanın ilk yarısı A Milli Takımımızın 2-1 galibiyeti ile sona erdi.

Karşılaşmanın ikinci yarısında 48. dakikada Hakan Çalhanoğlu sarı kart gördü.63. dakikada A Milli Takım atağımızda Cengiz Ünder'in sert şutu kalecide kaldı.71. dakikada A Milli Takımımız frikir kullandı.Ancak top karadağ defansında döndü.72. dakikada Karadağ atağı Altay'ın ellerinde eridi.76. dakikada A Milli Takımımız ceza sahası önünden frikik kazandı.Burak'ın kullandığı frikik Karadağ kalecisi Mijatovic'te kaldı.77. dakikada Zeki Çelik sarı kart gördü.90. dakikada Burak mutlak gol pozisyonundan yararlanamadı.90+1. dakikada Burak Yılmaz sarı kart görerek, kart cezalısı durumuna düştü.90+6. dakilkada Karadağ frikikten beraberliği yakaladı.Karşılaşmada başka gol olmadı ve A Milli Takımımız karşılaşmadan 2-2 berabere kaldı.

Bu sonuçla A Milli Takımımız puanın 8 yaparak grupta liderliğini sürdürürken, Karadağ, 7 puana yükseldi.A Milli Takımımız 4 Eylül Cumartesi günü deplasmanda Cebelitrık ile karşılaşacak.

Türkiye: Altay Bayındır, Zeki Çelik, Merih Demiral, Kaan Ayhan, Mert Müldür, Okay Yokuşlu, Cengiz Ünder, Yusuf Yazıcı, Hakan Çalhanoğlu, Kenan Karaman, Burak Yılmaz.

Karadağ: Mijatovic, Vujacic, Savic, Vesovic, Tomasevic, Skecic, Kosovic, Haksabanovic, Marusic, Bozovic, Djurdjevic

Puan Durumu:

1- Türkiye / 8 puan

2- Hollanda / 7 puan

3- Karadağ / 7 puan

4- Norveç / 7 puan

5- Letonya / 4 puan

6- Cebelitarık / 0 puan

Türkiye fikstürü:

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu maç programı:

24 Mart 2021:-Hollanda /-2

27 Mart 2021: Norveç-Türkiye / 0-3

30 Mart 2021: Türkiye-Letonya / 3-3

1 Eylül 2021: Türkiye-Karadağ / 2-1

4 Eylül 2021: Cebelitarık-Türkiye

7 Eylül 2021: Hollanda-Türkiye

8 Ekim 2021: Türkiye-Norveç

11 Ekim 2021: Letonya-Türkiye

13 Kasım 2021: Türkiye-Cebelitarık

16 Kasım 2021: Karadağ-Türkiye

596. KARŞILAŞMA

A Milli Futbol Takımımız, Karadağ mücadelesiyle birlikte tarihinde 596. maçına çıktı.Milliler, geride kalan 596 karşılaşmada 227 galibiyet, 142 beraberlik ve 227 yenilgi elde etti. Söz konusu müsabakalarda 3’ü hükmen galibiyetten olmak üzere 792 gol atıp kalesinde ise 852 gol gördü.

Ayrıca A Milli Takım, Karadağ ile tarihindeki üçüncü maçına çıktı.İki takım, ilk defa 29 Mayıs 2016’da hazırlık müsabakasında karşı karşıya gelmiş ve Türkiye, o maçı 90+4. dakikada Mehmet Topal’ın attığı golle kazanmıştı.

Millilerin, 27 Mart 2018’de deplasmanda oynadığı karşılaşma ise 2-2 sona ermişti. Kırmızı-beyazlı takımın gollerini Cengiz Ünder ve Okay Yokuşlu kaydetmişti.