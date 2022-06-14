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Türkiye 2 - Litvanya 0

UEFA Uluslar C Ligi’ne 3’te 3 yaparak başlayan A Milli Futbol Takımımız, ilk maçta deplasmanda 6-0 yendiği Litvanya’yı, bu kez İzmir’de 2-0 yendi.

14 Haziran 2022 Salı 23:09
Türkiye 2 - Litvanya 0

Türkiye 2 - Litvanya 0

   UEFA Uluslar C Ligi’ne 3’te 3 yaparak başlayan A Milli Futbol Takımımız, ilk maçta deplasmanda 6-0 yendiği Litvanya’yı, bu kez İzmir’de 2-0 yendi.A Milli Futbol Takımımız bu sonuçla 4'te 4 yaparak12 puanla grupta liderliğini sürdürdü.Karşılaşmanın 31. dakikasında Litvanya'da Rolandas Baravykas sarı kart gördü.37. dakikada A Milli Futbol Takımımız  Kaan Ayhan'ın kafa golüyle 1-0 öne geçti.Karşılaşmanın ilk yarısını  A Milli Futbol Takımımız 1-0 önde tamamladı.

    Karşılaşmanın ikinci yarısına Litvanya, Justas Lasickas, Rolandas Baravykas yerine Vilius Armanavicius , Pijus Sirvys oyuna girdi.48. dakikada Litvanya'da Fedor Cernych sarı kart gördü.54. dakikada  A Milli Futbol Takımımız, Hakan Çalhanoğlu'nun penaltı golüyle skoru 2-0 yaptı.61. dakikada A Milli Futbol Takımımızda, Kerem Aktürkoğlu ve Halil Dervişoğlu yerini  Doğukan Sinik ve Yunus Akgün oyuna girdiler.71. dakikada Litvanya'da Paulius Golubickas ve Limas Klimavicius yerini Augustinas Klimavicius ve Benas Satkus'a bıraktı.80. dakikada Litvanya'da Titas Milasius sarı kart gördü.81. dakikada A Milli Futbol Takımımız Cengiz Ünder  ile penaltı kaçırdı.84. dakikada A Milli Futbol Takımımızda Cengiz Ünder, Ferdi Kadıoğlu  ve Hakan Çalhanoğlu yerini Ozan Kabak, Mert Müldğr ve Tiağo Çukur'a bıraktı.85. dakikada Litvanya'da itas Milasius oyundan çıktı.Yerine Artemijus Tutyskinas  oyuna girdi.Karşılaşmada başka gol olmadı ve A Milli Futbol Takımımız karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı.

Türkiye: Altay Bayındır, Zeki Çelik, Kaan Ayhan, Çağlar Söyüncü, Ferdi Kadıoğlu, Salih Özcan, Hakan Çalhanoğlu, Cengiz Ünder, Hali Dervişoğlu, Kerem Aktürkoğlu, Serdar Dursun

Litvanya:Dziugas Bartkus ,Limas Klimavicius, Edvinas Girdvainis, Dominykas Barauskas, Rolandas Baravykas, Titas Milasius, Linas Megelaitis, Karolis Uzela, Fedor Cernych, Justas Lasickas,Paulius Golubickas 

Tablo:TFF

Son Güncelleme: 14.06.2022 23:35
Anahtar Kelimeler:
A Milli Futbol TakımımızLitvanya
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