Türkiye 2- Moldova 0
. A Milli Takım, hazırlık maçları kapsamında son sınavını Moldova'yı 2-0 yendi.2020'de A Grubu'nda İtalya, İsviçre ve Galler'le aynı grupta yer alacak A Milli Takım, hazırlık maçları kapsamında son sınavını Moldova ile yaptı.Ay yıldızlılara galibiyeti getiren goller 58. dakikada Burak Yılmaz ve 77. dakikada Cengiz Ünder'den geldi. Karşılaşma 2-0 A Milli Takımın galibiyeti ile sona erdi.Bu sonuçla Ay Yıldızlı ekip, 11 Haziran'da oynayacağı İtalya maçı öncesi moral depoladı.
MOLDOVA: Dumitru Celeadnic - Ion Jardan, Veaceslav Posmac, Maxim Potirniche, Igor Arhirii, Alexandru Antoniuc (Dk. 67 Costrov), Vadim Rata, Gheorghe Anton (Dk. 56 Dros), Dan Spataru (Dk. 87 Clescenco), Sergiu Platica, Vitalie Damaşcan (Dk. 67 Nicolaescu)
GOLLER: Dk. 58 Burak Yılmaz, Dk. 77 Cengiz Ünder (Türkiye)
SARI KARTLAR: Damaşcan (Moldova)