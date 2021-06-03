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Türkiye 2- Moldova 0

A Milli Takım, hazırlık maçları kapsamında son sınavını Moldova'yı 2-0 yendi.

03 Haziran 2021 Perşembe 21:54
Türkiye 2- Moldova 0

Türkiye 2- Moldova 0

    . A Milli Takım, hazırlık maçları kapsamında son sınavını Moldova'yı 2-0 yendi.2020'de A Grubu'nda İtalya, İsviçre ve Galler'le aynı grupta yer alacak A Milli Takım, hazırlık maçları kapsamında son sınavını Moldova ile yaptı.Ay yıldızlılara galibiyeti getiren goller 58. dakikada Burak Yılmaz ve 77. dakikada Cengiz Ünder'den geldi. Karşılaşma 2-0 A Milli Takımın galibiyeti ile sona erdi.Bu sonuçla Ay Yıldızlı ekip, 11 Haziran'da oynayacağı İtalya maçı öncesi moral depoladı.

TÜRKİYE: Uğurcan Çakır - Zeki Çelik, Merih Demiral, Çağlar Söyüncü (Dk. 46 Kaan Ayhan), Umut Meraş, Okay Yokuşlu (Dk. 79 Taylan Antalyalı), Ozan Tufan (Dk. 46 Cengiz Ünder), Kenan Karaman, Yusuf Yazıcı (Dk. 68 Orkun Kökçü), Hakan Çalhanoğlu (Dkk. 68 Ozan Kabak), Burak Yılmaz (Dk. 84 Mert Müldür)

MOLDOVA: Dumitru Celeadnic - Ion Jardan, Veaceslav Posmac, Maxim Potirniche, Igor Arhirii, Alexandru Antoniuc (Dk. 67 Costrov), Vadim Rata, Gheorghe Anton (Dk. 56 Dros), Dan Spataru (Dk. 87 Clescenco), Sergiu Platica, Vitalie Damaşcan (Dk. 67 Nicolaescu)

GOLLER: Dk. 58 Burak Yılmaz, Dk. 77 Cengiz Ünder (Türkiye) 

SARI KARTLAR: Damaşcan (Moldova)

Anahtar Kelimeler:
A Milli TakımMoldova
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