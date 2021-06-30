Türkiye 2'ncilik kupasını arkadaşlarına hediye ettiler
Kazandıkları kupayı hediye ettiler!
Beşiktaş Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı’nın, HDI Sigorta Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi play-off yarı finalinde, 1907 Fenerbahçe ile oynadığı maçta sporcu Suphiye Dağ sakatlanmıştı. Yapılan muayenesinde Suphiye Dağ’ın kolunda iki kırık olduğu tespit edilmişti. Suphiye Dağ, kolundaki kırıkların tedavisi için Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Seyhan tarafından ameliyat edildi. Turnuvada 2’nci olan takım arkadaşları, Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde tedavi gören Suphiye Dağ’ı ziyaret ederek, kazandıkları kupayı hediye ettiler.