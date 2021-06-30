Türkiye 2'ncilik kupasını arkadaşlarına hediye ettiler

Kazandıkları kupayı hediye ettiler!

2’ncilik madalyası ile kupasını, takım kaptanı Cem Gezinci’ye takdim etti. Takım kazandığı kupayı daha sonra, 1907 Fenerbahçe ile oynadığı maçta sakatlanan Suphiye Dağ’a, tedavi gördüğü Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde hediye etti.

Beşiktaş Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı’nın, HDI Sigorta Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi play-off yarı finalinde, 1907 Fenerbahçe ile oynadığı maçta sporcu Suphiye Dağ sakatlanmıştı. Yapılan muayenesinde Suphiye Dağ’ın kolunda iki kırık olduğu tespit edilmişti. Suphiye Dağ, kolundaki kırıkların tedavisi için Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Seyhan tarafından ameliyat edildi. Turnuvada 2’nci olan takım arkadaşları, Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde tedavi gören Suphiye Dağ’ı ziyaret ederek, kazandıkları kupayı hediye ettiler.