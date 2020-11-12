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Türkiye 3- Hırvatistan 3

A Milli Futbol Takımımız, hazırlık maçında Hırvatistan 3-3'lük berabere kaldı.

12 Kasım 2020 Perşembe 08:49
Türkiye 3- Hırvatistan 3

Türkiye 3- Hırvatistan 3

   A Milli Futbol Takımımız, hazırlık maçında Hırvatistan 3-3'lük berabere kaldı.UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'ta Rusya ve Macaristan'a karşı oynayacağı maçlar öncesinde hazırlık maçında Hırvatistan ile karşılaşan A Milli Takımımız, sahadan 3-3’lük beraberlikle ayrıldı.

   Karşılaşmanın 23. dakikasında Cenk Tosun’un penaltı golüyle 1-0 öne geçen ay-yıldızlılar, 32. dakikada Ante Budimir’e engel olamayınca durum 1-1’e geldi.41. dakikada Deniz Türüç’ün attığı golle millilerimiz soyunma odasına 2-1’lik üstünlükle girdi.

   İkinci yarıda Hırvatistan 53’te Mario Pasalic, 56’da Josip Brekalo ile bir anda 3-2’lik üstünlüğü sağlarken, 58’de Cengiz Ünder’in harika golüyle durum 3-3’e geldi. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele bu skorla sona erdi.

 

Anahtar Kelimeler:
A Milli Futbol TakımımızTürkiyeHırvatistan
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