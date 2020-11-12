Türkiye 3- Hırvatistan 3
A Milli Futbol Takımımız, hazırlık maçında Hırvatistan 3-3'lük berabere kaldı.UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'ta Rusya ve Macaristan'a karşı oynayacağı maçlar öncesinde hazırlık maçında Hırvatistan ile karşılaşan A Milli Takımımız, sahadan 3-3’lük beraberlikle ayrıldı.
İkinci yarıda Hırvatistan 53’te Mario Pasalic, 56’da Josip Brekalo ile bir anda 3-2’lik üstünlüğü sağlarken, 58’de Cengiz Ünder’in harika golüyle durum 3-3’e geldi. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele bu skorla sona erdi.