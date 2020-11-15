Türkiye 3- Rusya 2

Türkiye yenik duruma düştüğü maçtan 3-2 glip ayrıldı.UEFA Uluslar B Ligi 5. Hafta karşılaşmasında Rusya'yı ağırlayan A Milli Futbol Takımımız mücadeleyi 3-2 kazanarak hem gruptaki, hem de 2020'deki ilk galibiyetini kazandı. Milliler böylece Ruslara karşı ilk galibiyetini de elde etmiş oldu.

UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup müsabakasında Rusya’yı konuk eden A Milli Futbol Takımımız, geriye düştüğü maçı 3-2 kazanarak ilk galibiyetini elde etmeyi başardı.

Grupta oynadığı 4 maçtan 1 mağlubiyet-4 beraberlik alan ay-yıldızlılarımız, 11. dakikada Denis Cheryshev‘in golüyle 1-0 mağlup duruma düştü. Ancak 24. dakikada Andrey Semenov’un kırmızı kart görmesiyle kontrolü ele alan A Milli Futbol Takımımız, 26’da Kenan Karaman ve 32’de Cengiz Ünder‘in golleriyle soyunma odasına 2-1 önde girdi.

İkinci yarıya da etkili başlayan millilerimiz 52. dakikada Cenk Tosun‘un penaltıdan attığı golle skoru 3-1’e getirdi, ancak 57’de Daler Kuzyaev‘in golüyle durum 3-2’ye geldi. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca A Milli Futbol Takımımız sahadan galibiyetle ayrılarak gruptaki ilk 3 puanını hanesine yazdırdı.

2020 yılındaki ilk galibiyetini alan Türkiye bu sonuçla 6 puana ulaşırken, Rusya 8 puanda kaldı. Millilerimiz 18 Kasım Çarşamba günü deplasmanda Macaristan ile karşı karşıya gelecek.

Öte yandan Sovyetler Birliği’nin dağılmasının ardından Rusya ile 8. maçına çıkan milliler böylece Ruslara karşı ilk galibiyetini elde etmiş oldu.

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