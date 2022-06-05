Türkiye 4 - Fareo Adaları 0

Uluslar Ligi'ne A Milli Futbol Takımımız, Faroe Adaları galibiyetle başladı.Karşılaşmanın ilk yarısında tutuk oynayan ve katı savunmaya aşamayan A Milli Futbol Takımız, 37. dakikada Cengiz Ünder ile öne geçti. Galibiyete Halil Dervişoğlu 47. dakikada, Serdar Dursun 82 ve Merih Demiral 85. dakikada attıkları gollerle katkıda bulundu.

Karşılaşmadan Notlar;

Karşılaşmanın 37. dakikasında A Milli Futbol Takımız, Cengiz Ünder ile 1-0 öne geçti.Karşılaşmanın ilk yarısı A Milli Futbol Takımızın 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

Kaerşlaşmanın ikinci yarısında 47. dakikada A Milli Futbol Takımımız Halil Dervişoğlu ile skoru 2-0 yaptı.54. dakikada Cengiz Ünder çok şık bir gol kaydetti. Ceza sahasına topla girip plase vuruşla uzak köşeyi gören yıldız isim, fileleri havalandırdı ancak gol VAR’a takıldı. Sağ kanatta Halil’den aldığı pasta rakibinden önde olan Cengiz ofsayta takılınca gol iptal edildi.82. dakikada A Milli Futbol Takımımız, Serdar Dursun ile skoru 3-0 yaptı.85. dakikada A Milli Takımımız maça noktayı Merih Demiral ile koydu. Duran topun devamında yarı sahada kalan Merih Demiral, Yunus Akgün’ün enfes topuk pasında ceza sahasında topa buluştu ve yerden vuruşla skoru 4-0 yaptı.Karşılaşmada başka gol olmadı ve A Milli Futbol Takımımız karşılaşmadan 4-0 galip ayrıldı.

A Milli Futbol Takımımız gruptaki ikinci maçında Salı günü Litvanya ile karşılaşacak.