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Türkiye Avrupa Şampiyonu

 CEV U19 Genç Kızlar Avrupa Şampiyonası’nda Türkiye, finalde Sırbistan’la bir araya geldi.

31 Ağustos 2020 Pazartesi 11:33
Türkiye Avrupa Şampiyonu

Türkiye Avrupa Şampiyonu

   CEV U19 Genç Kızlar Avrupa Şampiyonası’nda Türkiye, finalde Sırbistan’la bir araya geldi. Maçı 25-17, 16-25, 23-25, 25-16 ve 15-8 setlerle 3-2 kazanan Genç Sultanlar, 2012'nin ardından ikinci kez kupayı Türkiye'ye getirdi. Kızlarımız 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Türkiye'yi zafer sevincine boğdu!

   Yarı finalde Belarus’u 21-25, 25-17, 25-22 ve 26-24’lük setlerle 3-1 mağlup eden Türkiye, diğer yarı final eşleşmesinde Fransa’yı 23-25, 25-15, 25-20 ve 25-14 ile yine 3-1 deviren Sırbistan’la Bosna Hersek’te Zenica’da şampiyonluk mücadelesi verdi.

  Türkiye 1-0 öne geçtiği, sonra 2-1 geri düştüğü finali muhteşem bir geri dönüşe imza atarak 25-17, 16-25, 23-25, 25-16 ve 15-8’lik setlerle 3-2 kazandı. İpar Özay Kurt 28 sayıyla maçın en skoreri oldu. Sude Hacımustafaoğlu ise 20 sayıyla oynadı. Sırbistan’da ise Vanja Savic 20 sayı kaydetti. İlayda Uçak 6 sayısının yanında savunmada müthiş bir performans sergiledi.

  Kızlarımız, 2012 yılının ardından tarihinde 2. kez U19 Genç Kızlar Avrupa Şampiyonası'nda şampiyonluğa ulaştı. Genç Sultanlar, 2012’deki finalde yine Sırbistan’la karşılaşmış ve 3-0’la şampiyon olmuştu. Kızlarımız 2008, 2014 ve 2016’da üçüncü 2018’de ise 4. olmuştu.

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Türkiye Avrupa Şampiyonu
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