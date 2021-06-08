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Türkiye e-spor sahnesinde rekabet yükseliyor

Fire Flux Esports, alanında lider oyuncu, antrenör ve yönetici takımından oluşan kadrosuyla Türkiye’de espor sahnesine iddialı giriş yaptı. VALORANT oyuncu kadrosunu duyuran Fire Flux Esports, daha ilk haftasında 50 binden fazla takipçiyi ulaştı.

08 Haziran 2021 Salı 21:05
Türkiye e-spor sahnesinde rekabet yükseliyor

  

Güçlü VALORANT kadrosuyla Fire Flux Esports kuruldu 


 

Türkiye’nin en yeni espor takımı Fire Flux Esports, her biri kendi alanında lider oyuncu ve antrenörlerden oluşan kadrosuyla milyonların takip ettiği espor dünyasında yerini aldı. Türkiye’nin en popüler oyun yayıncılarından Cantuğ “UNLOST” Özsoy, gaming sektöründe Türkiye’nin en büyük influencer yönetim ajansı TEM Agency kurucusu Temuçin Ünalp ve espor arenasının en deneyimli isimlerinden Salih “Marqnue” Onaran’ın kurucu kadrosunda yer aldığı Fire Flux Esports, güçlü transferlerden oluşan VALORANT oyuncu kadrosunu duyurduğu ilk haftasında Instagram’da 50 bini aşkın takipçiye ulaştı. 

Takımın güçlü finansal özgürlükle yola çıkmasını sağlayan yatırımcılar arasında ise sosyal medyanın en sevilen isimlerinden “Uberkuloz” Berk Keklik, en popüler mobil oyunculardan “Egoist Pati” Mehmet Burak Şentürk ve iş insanı Necip Karakaş da bulunuyor. 

PUBG MOBILE ve CS:GO kadrolarımızı da duyuracağız

 

Gaming ve espor dünyasının yakından tanıdığı, Türkiye’nin ilk oyun yayıncılarından ve oyun sektöründe önemli yatırımları bulunan Cantuğ Özsoy, Fire Flux Esports ile ilgili şöyle konuştu: “Yıllardır oyun sektörüne emek vermiş ve sektörü ileri taşımış bir ekip olarak espor arenasında güçlü bir kadroyla olmayı uzun zamandır istiyorduk. VALORANT ekosisteminde ilk akla gelen en iyi oyuncuları transfer ettiğimiz, aynı zamanda gelecek vaat eden genç yetenekleri çektiğimiz takımımızla yurtiçi ve yurtdışında düzenlenen tüm Valorant Champions Tour (VCT) karşılaşmalarında artık iddiamızla varız. Fire Flux Esports olarak önümüzdeki dönemde ayrıca PUBG MOBILE ve CS:GO kadrolarımızı da duyuracağız.” 

Gençliğin tecrübe ile harmanladığı bir ortamımız var

 

TEM Agency ajans başkanı ve kurucusu Temuçin Ünalp, “Fire Flux Esports olarak amacımız tamamen oyuncularımızın doğru imkanlarla ve doğru antrenman teknikleri ile kendilerini geliştirebilecekleri ortamı onlara sağlamak. Genç bir ekibiz ve potansiyelimiz çok yüksek. Gençliğin tecrübe ile harmanlandığı bir ortamımız var ve takım kimyamız üst düzeyde. Oyunu oynarken keyif alıp eğlendiğimizde başarılı sonuçlar elde edeceğimize inancımız tam. VCT Türkiye şampiyonasında başarılı olduktan sonra ülkemizi EMEA finallerinde en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz” dedi.

Dünyada parmakla gösterilen bir espor kulübü olmak üzere yola çıktık

 

Espor sektöründe başarılarıyla bilinen Fire Flux takım kaptanı “Marqnue” lakaplı Salih Onaran ise takım performansıyla ilgili şöyle konuştu: “İlk hedefimiz, bir buçuk ay gibi kısa bir sürede hızla hazırlanarak Berlin'de düzenlenecek olan VCT Masters #3 dünya şampiyonasına gidebilmek; bunun için yoğun bir şekilde antrenmanlarımızı sürdürüyoruz. Vizyonumuz dünyada parmakla gösterilen bir espor kulübü haline gelebilmek. Bunu da çok kısa sürede attığımız adımlarla göstereceğiz. Fire Flux taraftarlarına şimdiye kadar gösterdikleri ilgi için çok teşekkür ederiz. Bizi takip etmeye devam edin!”

Fire Flux Esports VALORANT kadrosu:

  • Salih "Marqnue" Onaran (Koç) - Valorant Champions Tour 2021 Masters 1 Türkiye Şampiyonu
  • Berk "Rip" Tepe
  • Volkan "sociablEE" Yönal
  • Toprak "Lauress" Kaynak
  • İbrahim "SouhcNi" Sağır
  • İbrahim "lurzy0y0" Sandıkçı
  • Asil "skyLeN" Yalçın
  • Kaan "Brasco" Elver

Fire Flux Esports’u sosyal medyada takip etmek için: 

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Fire Flux EsportsESPOR
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