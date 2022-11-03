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Türkiye Espor Şampiyonları Belli Oldu

Bitexen TESFED Türkiye Kupası Finalleri offline etabı 29-30 Ekim'de Espor Arena’da gerçekleşti. Binlerce esporcunun katıldığı turnuvada şampiyonlar, toplam 260 bin TL değerinde BTXN Coin kazandı.

03 Kasım 2022 Perşembe 16:31
Türkiye Espor Şampiyonları Belli Oldu

Türkiye Espor Şampiyonları Belli Oldu

Geliştirdiği yenilikçi teknolojilerle FinTech ekosistemine katkı sağlayan dijital varlık alım-satım platformu Bitexen, esporu desteklemeye devam ediyor. Bitexen’in isim sponsoru olduğu TESFED Türkiye Kupası 2022’de şampiyonluğa ulaşan takımlar ve isimler belli oldu. 29-30 Ekim tarihlerinde Espor Arena’da düzenlenen turnuvada şampiyonlar, toplam 260 bin TL değerinde BTXN Coin kazandı.

Turnuvayla ilgili olarak görüşlerini paylaşan Bitexen Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Cenk Erdem konuşmasında şunları söyledi: “İki yıldır devam eden  ana ve isim sponsorluğumuzu üçüncü kez yenilediğimiz için çok mutluyuz. Bitexen olarak, futbol başta olmak üzere basketbol, drift, koşu, kickboks, drone yarışları ve ülkemizde hızla büyüyen espor gibi alanlarda Türk sporunu destekliyoruz. Büyüme planlarımız doğrultusunda sporun her dalında olmayı hedefliyoruz. Özellikle espordaki tek resmi turnuva olan Türkiye Espor Federasyonu Türkiye Kupası’nın ulusal ve uluslararası başarıları göğsümüzü kabartıyor. Geçtiğimiz senelerde NBA2K turnuva kazananlarının ülkemizi milli takım seviyesinde temsil etmeleri ve FIBA Esports Open’da şampiyon olmalarının gururunu yaşamıştık. Bu yıl da yine şampiyonların ülkemizi temsil edecekleri ve yeni başarılara imza atacakları bir sene olmasını temenni ediyoruz. Esporda da tüm branşlarda olduğu gibi desteklerimize devam edeceğiz. 

260 BİN TL’LİK BTXN COİN ŞAMPİYONLARIN OLDU

Final heyecanının yaşandığı iki gün boyunca süren turnuvalar, 30 Ekim günü kazananların belli olmasıyla son buldu. Aylarca bu turnuva için hazırlanan espor takımları ve bireysel oyuncular Bitexen sponsorluğunda gerçekleşen turnuvadan büyük ödüllerle ayrıldı. NBA2K23 kategorisinde, Fenerbahçe Espor; PUBG BATTLEGROUNDS kategorisinde, SMF CLAN; CS:GO  kategorisinde, Youngtalents; Dota 2 kategorisinde, Atmaca Espor; MLBB kategorisinde, Senbonza; FIFA 23 Classic kategorisinde, KTzn_91; FIFA 23 Pro Clubs kategorisinde, MKE Ankaragücü; eFootball 2023 kategorisinde, Arda-Golaaazooo ve Street Fighter V kategorisinde HvssTR, rakiplerini eleyerek turnuvanın şampiyonları ve büyük ödüllerin sahibi oldular. Ünlü Türk yayıncılar tarafından da takip edilen Bitexen TESFED Türkiye Kupası Finalleri yarışmacıların ödüllerinin dağıtılmasıyla son buldu. 

Bitexen Teknoloji A.Ş. Hakkında

2018 yılında İTÜ ARI Teknokent Teknoloji Geliştirme Bölgesi’nde kurulan Bitexen Teknoloji A.Ş., geliştirdiği yenilikçi teknolojilerle, Türkiye’de FinTek sektörünün öncü şirketleri arasında yer alıyor. Kendi sadakat coin’ini sektöre sunan şirket, Türkiye’nin en geniş ürün çeşitliliği ve işlem imkânı sunan dijital varlık alım satım platformu Bitexen ile kullanıcılarına hizmet veriyor.

 

Anahtar Kelimeler:
ESPORŞampiyon
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