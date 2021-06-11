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Türkiye - İtalya maçı | EURO 2020'ye kötü başladık

A Milli Takımımız, Avrupa Futbol Şampiyonası'nın (EURO 2020) açılış maçında İtalya'ya 3-0 mağlup olarak turnuvaya kötü bir başlangıç yaptı.

11 Haziran 2021 Cuma 22:55
Türkiye - İtalya maçı | EURO 2020'ye kötü başladık


Türkiye - İtalya maçı | EURO 2020'ye kötü başladık

Roma Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlanırken, İtalya ikinci yarıda bulduğu gollerle sahadan 3-0 galip ayrıldı.

İtalya'ya galibiyeti getiren golleri 53. dakikada Merih (kendi kalesine), 66. dakikada Immobile ve 79. dakikada Insigne kaydetti.

Bu sonucun ardından İtalya grup liderliğine yükselirken, Türkiye son sıraya yerleşti.

Grubun diğer maçında Galler yarın İsviçre ile karşı karşıya gelecek.

Türkiye, A Grubu'ndaki diğer maçlarında Azerbaycan'da Bakü Olimpiyat Stadı'nda, 16 Haziran'da TSİ 19.00'da Galler; 20 Haziran'da da TSİ 19.00'da İsviçre ile karşılaşacak.

MAÇIN KADROSU

Türkiye: Uğurcan Çakır - Zeki Çelik, Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, Umut Meraş, Okay Yokuşlu, Ozan Tufan, Kenan Karaman, Yusuf Yazıcı, Hakan Çalhanoğlu, Burak Yılmaz

İtalya: Donnarrumma - Florenzi, Chiellini, Bonucci, Spinazzola, Jorginho, Locatelli, Barella, Berardi, Insigne, Immobile

Roma Olimpiyat Stadı'ndaki karşılaşmayı yaklaşık 17 bin taraftar tribünden izliyor. Mücadelede yaklaşık 3 bin Türk taraftar da tribünde yer alıyor.

Türkiye, A Grubu'ndaki diğer maçlarında Azerbaycan'da Bakü Olimpiyat Stadı'nda, 16 Haziran'da TSİ 19.00'da Galler; 20 Haziran'da da TSİ 19.00'da İsviçre ile karşı karşıya gelecek.
 

Son Güncelleme: 11.06.2021 23:48
Anahtar Kelimeler:
TürkiyeItalyaMilli Takım
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