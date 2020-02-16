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Türkiye Kupası Fenerbahçe Beko'nun

 Solgar Vitamin Erkekler Türkiye Kupasını Darüşşşafaka'yı 74-71 yenen Fenerbahçe Beko kazandı

16 Şubat 2020 Pazar 18:57
Türkiye Kupası Fenerbahçe Beko'nun

Türkiye Kupası Fenerbahçe Beko'nun

   Solgar Vitamin Erkekler Türkiye KupasıDarüşşşafaka'yı 74-71 yenen Fenerbahçe Beko kazandı.Solgar Vitamin Erkekler Türkiye Kupası'nın finalinde Darüşşafaka Tekfen ile Fenerbahçe Beko, Ankara Spor Salonu'nda karşı karşıya geldi.Bu sonuçla Fenerbahçe Beko 7.kez Türkiye Kupası'nı kazandı.

   Yarı finalde Galatasaray Doğa Sigorta ile karşılaşan Darüşşafaka Tekfen, sarı-kırmızılı takımı 85-71 yenerek finale yükseldi.Bir diğer finalist Fenerbahçe Beko ise yarı finalde Türk Telekom ile karşı karşıya geldi ve sarı-lacivertliler rakibini 83-81 yenmişti.

   Fenerbahçe Beko’da maçı 15’er sayı ile tamamlayan Kostas Sloukas, Nando de Colo ve Luigi Datome galibiyetin mimarları olurken, Nikola Kalinic mücadeleyi 12 sayı, Jan Vesely ise 10 sayı ile sonlandırdı.

Darüşşafaka Tekfen’de ise, Johnathan Hamilton’ın 20 sayı, 10 ribaund’luk performansı mağlubiyete engel olamazken, 13’er sayı atan Bonzie Colson ve Doğuş Özdemiroğlu da takımın en skorer oyuncuları oldu.

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Son Güncelleme: 16.02.2020 19:05
Anahtar Kelimeler:
Solgar Vitamin Erkekler Türkiye KupasıDarüşşşafakaFenerbahçe BEKO
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