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Türkiye Kupası finali seyircili oyananacak

Türkiye Futbol Federasyonu’ndan yapılan açıklamada,Türkiye Kupası fianli seyircili oyananacak.

10 Mayıs 2021 Pazartesi 15:54
Türkiye Kupası finali seyircili oyananacak

Türkiye Kupası finali seyircili oyananacak

   Türkiye Futbol Federasyonu’ndan yapılan açıklamada,Türkiye Kupası fianli seyircili oyananacak.TFF'dan yapılan açıklamada  “Fraport-TAV Antalyaspor ile Beşiktaş arasında Göztepe Gürsel Aksel Stadyumu'nda 18 Mayıs Salı günü oynanacak Ziraat Türkiye Kupası finaline stat tribün kapasitesinin üçte 1'i oranında seyirci alınacaktır” denildi.

   Söz konusu uygulamanın sadece Ziraat Türkiye Kupası finali için geçerli olacağını duyuran TFF, “Seyircilerin final müsabakasını güvenli bir şekilde izlemeleri için gerekli tüm sağlık tedbirler alınacak olup detaylar ayrıca açıklanacaktır” ifadelerini kullandı.

   Göztepe Gürsel Aksel Stadyumu’nun kapasitesi 20 bin kişilik.

Son Güncelleme: 10.05.2021 15:58
Anahtar Kelimeler:
Türkiye Futbol FederasyonuTürkiye Kupası Finali
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