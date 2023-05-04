Türkiye Kupası Yarı Final maçında...Başakşehir FK 1 - MKE Ankaragücü 0

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Başakşehir FK evinde uzatma dakikalarında bulduğu golle MKE Ankaragücü'nü 1-0 yendi.Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’nda oynanan karşılaşmayı Zorbay Küçük, Ceyhun Sesigüzel ve Furkan Ürün hakem üçlüsü yönetti.

Karşılaşmanın 4.dakikasında Başakşehir FK’de Danijel Aleksic sarı kart gördü.42.dakikada Başakşehir FK’de Ahmed Touba kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.45+4.dakikada Başakşehir FK’de Danijel Aleksic yerini Edgar Ie’ye bıraktı.Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi.

İkinci Yarı;

Karşılaşmanın ikinci yarısında MKE Ankaragücü’nde Mendes Joao Milson ve Pedro Moreira oyundan çıktılar.Yerine Anastasios Chatzigiovannis ve Lamine Diack oyuna girdiler.55.dakikada Başakşehir FK’de Lucas Bigila sarı kart gördü.

66.dakikada Başakşehir FK’de Berkay Özcan ve Adnan Jenuzaj oyundan çıktılar.Yerine Patryk Szysz ve Mahmut Tejdemir oyuna girdiler.71.dakikada MKE Ankaragücü’nde Emre Kılınç ve Andrej Djokanovic oyundan çıktılar.Yerine Bevic Moussiti-Oko ve Tayla n Antalyalı oyuna girdiler.

72.dakikada Başakşehir FK’de Caner Erkin sarı kart gördü.78.dakikada Başakşehir FK’de Muhammed Şengezer sarı kart gördü.82.dakikada Başakşehir FK’de Patryk Szysz ve Serdar Gürler oyundan çıktılar.Yerine Deniz Türüç ve Lucas Lima oyuna girdiler.90+6.dakikada Başakşehir FK Joao Figueiredo ile 1-0 öne geçti.90+8.dakikada MKE Ankaragücü'nde Kevin Malcuit sarı kart gördü.Karşılaşmada başla gol olmadı ve Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Başakşehir FK evinde MKE Ankaragücü'nü 1-0 yendi.