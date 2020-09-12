Türkiye Süper Ligi 2020/21 Sezonu Tahminleri

Tarafsız kitlenin şampiyonu değişmedi: Başakşehir

Tuttuğumuz takımlara olan sevgimizin ne derece büyük olduğu gerçeği bir kez daha ortaya çıkıyor. Araştırmaya katılanların %84'ü takımının durumu ne olursa olsun sezon sonunda şampiyonluk kupasını kaldıracağını düşünüyor. Sevdiği takım dışında katılımcıların tahminlerine baktığımızda, Başakşehir %22’lik oranla şampiyonluk yarışında öne çıkıyor. Fenerbahçe %21 ile Başakşehir'i takip ederken, Galatasaray %15 ile 3. favori görülüyor.

2020/21 futbol sezonunun başlamasına sayılı günler kala takımlar transfer için yarışırken aynı heyecan taraftarları da sarmış durumda. Yaptığı transferler ile sezona iddialı bir kadro kurarak başlayan Fenerbahçe, favoriler arasında öne çıkıyor. Araştırmaya katılanların tümünün ilk tercihlerine baktığımızda Fenerbahçe %26, Galatasaray %25, Beşiktaş %16 ile şampiyon adayı olarak görülüyor.

Geçtiğimiz sezon büyük bir sürprize imza atarak tarihinde ilk defa şampiyon olan Başakşehir %13 ve Anadolu'nun ilk şampiyonu Trabzonspor %9'luk dereceleri ile sürpriz şampiyonluk adayları olarak göze çarpıyor.





Yabancı sınırı kaç olmalı?

Geçtiğimiz aylarda Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklanan karar ile yabancı sınırı konusu tekrar gündeme geldi. Federasyon kararı gereği bir takımda oynayabilecek yabancı sayısı kademeli olarak 8'e düşürülecek. Mevcut durumda her takımın kadrosunda 14 yabancı futbolcu bulunabiliyorken bu karar kulüplerin oldukça tepkisini çekti. Biz de kamuoyunun bu konuda ne düşündüğünü merak ettik.

Katılımcılara bir takımda kaç yabancı olması gerektiğini sorduğumuzda verilen cevapların ortalaması 8 yabancı olarak dikkat çekiyor. Bu sonuçta federasyonun kararını destekler nitelikte. Yabancı sayısının sınırsız olması gerektiğini belirtenlerin oranı %11 olurken, %2'lik kesim ise takımlarda hiç yabancı oyuncu bulunmasını istemiyor.





A Milli Takım’a güveniyoruz!

Büyük bir başarı sergileyerek EURO 2020 Avrupa Futbol şampiyonasına katılmaya hak kazanan A Milli Futbol Takımımız, katılıcımların güvenini kazanmışa benziyor. Geçtiğimiz Haziran ayında yapılması planlanan turnuva, pandemi sürecinden dolayı Temmuz 2021'e ertelendi. Millilerimizin bulunduğu grupta İtalya, İsviçre ve Galler bulunuyor. Grubu ilk 2 sırada bitiren takımlar bir üst tura yükselecek. Her 10 kişiden 8'i millilerin gruptan çıkacağını düşünüyor.

Katılımcıların %25'i son 16 turunda, %25'i çeyrek finalde, %16'sı ise yarı finalde turnuvaya veda edeceğimizi belirtirken, final oynayacağımızı düşünenlerin oranı ise yüzde 11.



Futbola koronavirüs engeli!

Hepimizin bildiği üzere Mart ayından itibaren ülkemizde görülen koronavirüs vakalarından dolayı birçoğumuzun yaşamı olumsuz yönde etkilendi ve etkilenmeye devam ediyor. Öyle ki bu süreçten futbol da nasibini aldı ve geçtiğimiz sezon devam ederken liglere 3 ay ara verildi. Federasyon 2020/21 Futbol sezonunun 11 Eylül'de başlayacağını duyururken, bakalım katılımcılar böyle bir sağlık tehdidi varken maçların oynanmasını ne derece istiyor!

Katılımcılar bu konuda neredeyse ikiye ayrılmış durumda. %44'ü liglerin başlaması gerektiğini belirtirken, %42'si ise oynanmaması gerektiğini düşünüyor. Bu konuda kararsız kalanların oranı ise %14.





Maçlarda taraftar olmalı mı?

Türkiye Futbol Fedarasyonu, pandemi sürecinden dolayı Ekim ayından itibaren stadların 3'te 1 oranında taraftara açılacağını açıkladı. Son dönemde ise vaka sayısındaki artışlardan dolayı bu sürenin sezonun ilk yarısının sonuna kadar uzayacağı düşüncesi hakim. Katılımcıların %42'si ise tüm maçların seyircisiz oynanması gerektiğini düşünüyor. Federasyonun kararını doğru bulduğunu belirtenlerin oranı ise yüzde 29. Bu tercihte bulunanların ortak düşüncesi sosyal mesafeye uyularak, taraftar heyecanı ile futbolun daha zevkli hale gelmesi yönünde.

21 takımlı lig, fikir ayrılıklarına yol açıyor!

Geçtiğimiz sezon pandemi sürecinden dolayı ligimizde küme düşme kaldırıldı. Böylece 2020/21 sezonu 21 takım ile oynanacak. Katılımcıların %38'i alınan bu kararı olumlu karşılarken, %35'i ise olumsuz sonuçlar doğuracağı fikrinde. Kararsız olduğunu belirtenlerin oranı ise %27.

Ligin 21 takımla oynanmasının maç sayısını arttırması dışında bir etkisi daha göze çarpıyor. Her hafta bir takım maç yapmayacağı için bu durumun adil olmadığını savunanların sayısı azımsanmayacak kadar fazla. Her 5 kişiden 1'i bu durumun adaletsiz bir futbol ortamı yaratacağını düşünürken, 2'si ise herhangi bir problem yaratmayacağını düşünüyor. Kalan katılımcılar ise kararsız olduklarını ifade etti.





İstikrarın zaferi Başakşehir!

Uzun yıllardır gösterdiği istikrar ve kaliteli kadro planlamasının ardından geçtiğimiz sezon mutlu sona ulaşan Başakşehir'in başarısının altındaki ana nedenleri katılımcılara sorduk. Az sayıda taraftarı olmasına rağmen yıllardır büyük takımlar ile yarış içerisinde olan Başakşehir ile ilgili katılımcılar şöyle düşünüyor.

Katılımcıların 4'te 1'i şampiyonluktaki ana etkenin son 6 yıldır gösterdiği istikrarlı başarı olduğunu belirtirken, diğer faktörler şu şekilde sıralandı:

Son 6 sezondur yakalanan istikrarlı başarı 24% Kadro kalitesinin iyi olması 19% Diğer takımların zayıflığı 16% Hakemler 10% Okan Buruk 10% Pandemi süreci 10% Ekonomik sorun yaşamamaları 8%





Ligimizin seviyesini nasıl yükseltebiliriz?

Uzun yıllardır Avrupa'da başarıya hasret kaldığımız bu dönemlerde, kamuoyunda ligimizin kalitesi tartışılacak duruma geldi. Çoğu zaman Avrupa Liglerinde oynanan futbolu gıptayla izlediğimiz ise acı bir gerçek. Biz de katılımcılara bu liglerin seviyesine yükselmemiz için en önemli etkenleri sorduk. Katılımcıların büyük çoğunluğu altyapıların gelişmesi gerektiğini ifade etti.

Cevaplar şu şekilde sıralandı:

Altyapının gelişmesi 61% Bir futbol sistemi üzerinde istikrar yakalanması 36% Kulüplerimizin Avrupa'da sportif başarı yakalaması 35% Kaliteli transferler yapılarak kadro planlanması 28% Lise futbol takımlarının profesyonelleştirilmesi 19% Yayınların tüm dünyaya satılabilmesi 18% Al-sat dengesinin kurulması 16% Devlet desteği 15% Kulüplerin yabancı şirketlere satılarak profesyonelce yönetilmesi 8%





Transfer limiti uygulaması adil mi?

Kulüplerimizin içinde bulunduğu maddi krizler nedeniyle geçtiğimiz sezon Türkiye Futbol Federasyonu, takımlara transfer limiti uygulaması getirdi. Bu uygulama ile her takım toplam kazancının yalnızca 3'te 1'ini transferlere ve futbolcu maaşlarına harcayabilecek. Bu karar bazı kulüplerimiz tarafından oldukça büyük bir tepkiyle karşılandı. Katılımcıların %34'ü uygulamanın adil olduğunu düşünürken, %27'si adil olmadığını, %38'i ise kısmen adil olmadığını düşünüyor.

Harcama limiti uygulamasının adil olmadığını düşünen katılımcılara nedenlerini sorduğumuzda %31'i federasyonun bu süreci şeffaf yönetmemesi nedeniyle adil bulmadığını belirtirken, %28'i ise büyük kulüpler ile Anadolu kulüpleri arasında mali dengesizlik yaratacağı düşüncesinde. Kalitesiz kadro kurulmasına neden olacağını düşünenlerin oranı ise %21.





Taraftarlar takımından neler bekliyor?

Pek çoğumuz tuttuğumuz takımları herhangi bir karşılığı olmadan severiz. Bu nedenle 'taraftar' kelimesi bizleri anlatıyor adeta. Katılımcılara önümüzdeki sezon takımlarından en önemli 3 beklentisini sorduğumuzda cevaplar hepimizin tahmin edeceği gibi çok şaşırtıcı olmadı.

Araştırmaya katılanların büyük çoğunluğu takımının şampiyon olmasını beklerken, cevaplar şu şekilde sıralandı: