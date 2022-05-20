Türkiye, takım halinde şampiyon oldu....Şennur Demir, dünya şampiyonu!.

Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda +81 kiloda milli boksörümüz Şennur Demir, Faslı rakibi Khaija Mardi'yi yenerek dünya şampiyonu oldu.Fenerbahçeli milli boksörler Ayşe Çağırır, Buse Naz Çakıroğlu ve Hatice Akbaş'ın ardından Şennur Demir de Dünya Şampiyonu oldu.Bir diğer sporcumuz Sema Çalışkan ise bronz madalya kazandı

Milli boksörümüz Şennur Demir, final maçını da 4-1 kazanarak altın madalyaya ulaştı.2016 Astana'da bronz, 2018 Yeni Delhi'de gümüş madalya kazanan Şennur Demir, 2022 İstanbul'da altın madalyaya kavuştu.Şennur Demir, 48 kiloda Ayşe Çağırır, 50 kiloda Buse Naz Çakıroğlu, 54 kiloda Hatice Akbaş ve 66 kiloda Busenaz Sürmeneli'nin ardından Türkiye'ye bu organizasyondaki 5. şampiyonluğu getirdi.

Böylelikle İstanbul'un ev sahipliğinde düzenlenen IBA Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda Türkiye, takım halinde şampiyon oldu.Ay-yıldızlı sporcular, 5 altın ve 2 bronz olmak üzere toplamda 7 madalya elde etti. Bu madalyaların 4'ü altın biri bronz olmak üzere 5'i Fenerbahçeli sporculardan geldi.

Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Spor Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Baykan, ve Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç final maçlarını yerinde takip etti.

(Fenerbahçe)