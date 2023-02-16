Türkiye tek yürek oldu! Trabzonspor 1- Basel 0

Trabzonspor, play-off turu ilk maçında güçlü İsviçre ekibi Basel’i 1-0 mağlup etti.Deprem felaketi ile sarsılan Türkiye Trabzon'da tek yürek oldu..UEFA Avrupa Ligi’nde grubunu 3. sırada tamamlayarak Konferans Ligi’ne play-off turunu katılmaya hak kazanan Trabzonspor, play-off turu ilk maçında güçlü İsviçre ekibi Basel’i 1-0 mağlup etti. Karşılaşmanın 36.dakikasında Trabzonspor’da Manolis Siopis sarı kart gördü.Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi.

İkinci yarı

Karşılaşmanın ikinci yarısında Trabzonspor’da Stryger Larsen Eren Elmalı’nın yerine oyuna girdi.62.dakikada Basel’de Hugo Novoa Ramos oyundan çıktı.Yerine Mohamed Zeki Amdouni oyuna girdi.63.dakikada Trabzonspor Stryger Larsen ile 1-0 öne geçti.

66.dakikada Basel’de Michael Lang oyundan çıktı.Yerine Sergio Lopez Galache oyuna girdi.72.dakikada Ytabzonspor’da Bruno Peres oyundan çıktı.Yerine Marc Batra oyuna girdi.

80.dakikada Basel’de Audi Zegiri ve Wouter Burger oyundan çıktılar.TYerine Mamadou Katy Sene ve Andy Diouf oyuna girdiler.85.dakikada Trabzonspor’da manolis Siopis ve Abdülkadir Ömür oyundan çıktılar.Yerine Umut Bozok ve Yusuf Yazıcı oyuna girdiler.Karşılaşmada başka gol olmadı ve Trabzonspor karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.

Trabzon'da soğuk ve zaman zaman kentteki kar yağışlı havaya rağmen taraftarlar, karşılaşmaya büyük ilgi gösterdi. 32 bin dolayında bilet satıldığı karşılaşmada Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş taraftarları da Akyazı Stadı’nda Trabzonspor’a destek verdi.Karşılaşmanın tüm hasılatının depremzedelere aktarılacağı maçın ayrıca çıkartılan hatıra biletleri de yoğun ilgi gördü.

Play-Off gecesinde ilk maçı kazanan Trabzonspor rövanşı 23 Şubat’ta İsviçre’de oynayacak.