Türkiye’nin Yeni Şampiyonu | Barkın Pınar

Bu sezon, AUDI RS3 TCR yarış otomobilleri ve 3 sporcusuyla birlikte start aldığı AVIS Türkiye Pist Şampiyonası’nda mücadele eden takım, aynı zamanda ülkemizi 2 sporcusuyla TCR Italy ve 3 sporcusuyla Coppa Italia Turismo'da temsil ederek defalarca marşımızı dinleten takım, son yarışına İzmit Körfez Pistinde çıktı.



Başarılı takım, TCR Italy'de sporcusu Vedat Ali Dalokay'ın ve Coppa Italia Turismo'da genç yetenek Zekai Özen'in kazandığı şampiyonlukların ardından AVIS Türkiye Pist Şampiyonası'nda da sporcusu Barkın Pınar ile Maxi Grup Şampiyonluğu'nu elde ederek, tüm sporcularının başarılarıyla Takımlar Şampiyonluğu'nu kazanarak adından söz ettirmeye devam etti.



Başarılı sezonunu geçtiğimiz hafta sonu Körfez Yarış Pisti'nde gerçekleşen yarışlar ve takımın düzenlediği kutlama ile noktalayan Barkın Pınar, "2023 yılını Türkiye Pist Şampiyonu olarak tamamladım. Motor sporları genellikle bireysel bir spor olarak algılansa da aslında tamamen bir takım sporudur. Bu nedenle öncelikle takımımın her bir üyesine çok teşekkür ediyorum. Zorlu şartlarda bir sezon geçirdik; İzmit'te sağanak yağmur altında, İzmir'de 40 derecenin üzerinde hava sıcaklığında yarışlar yaptık. Sonunda ipi önde göğüslemek mutluluk verici. Sponsorum UniCo Sigorta'ya da destekleri için teşekkür ederim. Team AMS ile gelecek sezon yurt dışında yarışacağım. Ülkemi en iyi şekilde temsil etmek için elimden gelen çabayı sarf edeceğim." dedi.

Şampiyona ikinciliği 2023’te elde ettiği birincilikler ve pole position derecesinin yanında ülkemizi yurt dışında pist branşında temsil eden ilk kadın sporcu olup podyum derecesi elde ederek bayrağımızı dalgalandıran Seda Kaçan’ın oldu.

Takımın diğer sporcusu Gökhan Kellecioğlu ise ilk Türkiye Pist Şampiyonası sezonunda üçüncülük elde ederek adından söz ettirdi.

Sezonun final yarışının ardından Takım Direktörü İbrahim Okyay, “Takım sponsorumuz Bitci teknoloji ile 3 yıllık bir proje oluşturduk ve hedefler koyduk. Pist, Offroad ve Karting olmak üzere 3 branşta Türkiye’de ve yurtdışında 3'ü kadın, toplam 15 sporcu yarıştırdık. Sadece bu sezon 32 toplamda 79 yarışta start aldık ve takip ettiğimiz tüm şampiyonalarda pilotlar ve takımlar şampiyonlukları elde ederek ulaşılması zor bir hikâye yarattık. Kısacası oldukça başarılı bir programı tamamlamış ve bitirmiş olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu süreçte başarılardaki en büyük paya sahip takım sporcularımızı ve teknik ekibimizi gönülden kutlarım.” dedi.