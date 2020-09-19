Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
kapalı
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil
BİST
88010
ALTIN
341.603
DOLAR
6.5510
STERLİN
8.1478
EURO
7.2429

Tuzlaspor 1- Balıkesirspor 0

  Tuzlaspor evinde Balıkesirspor'u 1-0 yendi

19 Eylül 2020 Cumartesi 19:26
Tuzlaspor 1- Balıkesirspor 0

Tuzlaspor 1- Balıkesirspor 0

  Tuzlaspor evinde Balıkesirspor'u 1-0 yendi.TFF 1. Lig'in 2. haftasında Tuzlaspor, evinde Balıkesirspor'u konuk etti. Mücadeleyi ev sahibi takım 1-0 kazanarak sezonun ilk galibiyetini aldı. Bu sonucun ardından ev sahibi takım 4 puana yükselirken, konuk takım 3 puanda kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

25. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Serdar'ın şutunu kaleci Haydar kurtardı.

27. dakikada Emir'in pasında ceza sahası içinde topla buluşan Ezeh'in şutunda meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı.

55. dakikada ceza sahası içine açılan ortadan İsmail'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak direğe çarpıp auta çıktı.

57. dakikada sağ tarafta topla buluşan Erdem'in ceza sahası içine açtığı ortada Kutay'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0.Karşılaşma bu sonuçla sona erdi.

Tuzlaspor: Haydar, Erdem, İsmail, Yohou, Yasin, Aykut, Vedat (Kutay dk. 46), Ahmet (Nwakali dk. 65), Segbefia (Tarık dk. 90+3), Sarr (Pucko dk. 46), Özgürcan (Gökcan dk. 54)

Teknik Direktör: Taner Taşkın

Balıkesirspor: Atilla, Batuhan, Nwankwo, Emre (Görkem dk. 77), Berat, Bilalli, Celal, Ezeh, Foxi (Emirhan dk. 67), Serdar, Otoo

Teknik Direktör: Mesut Dilsöz

 (Skor)

Anahtar Kelimeler:
TuzlasporBalıkesirspor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Alanyaspor 2 Kayserispor 0
Alanyaspor 2 Kayserispor 0
Beşiktaş 1 - Antalyaspor 1
Beşiktaş 1 - Antalyaspor 1
Sakaryaspor'da 3 furbolcunun testi pozitif çıktı
Sakaryaspor'da 3 furbolcunun testi pozitif çıktı
Fenerbahçe ‘AİHM’e kadar gideceğiz’
Fenerbahçe ‘AİHM’e kadar gideceğiz’
Yukatel Denizlipor 0 - Trabzonspor 0
Yukatel Denizlipor 0 - Trabzonspor 0
Gençlerbirliği 0 - Konyaspor 0
Gençlerbirliği 0 - Konyaspor 0
Yeni Malatyaspor 1- Göztepe 1
Yeni Malatyaspor 1- Göztepe 1
Fraport TAV Antalyaspor 2- Gençlerbirliği 0
Fraport TAV Antalyaspor 2- Gençlerbirliği 0
Sezonun ilk derbisinin galibi Beşiktaş…Trabzonspor 1 - Beşiktaş 3
Sezonun ilk derbisinin galibi Beşiktaş…Trabzonspor 1 - Beşiktaş 3
MKE Ankaragücü 1- BB Erzurumspor 2
MKE Ankaragücü 1- BB Erzurumspor 2

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim