Tuzlaspor 1- Balıkesirspor 0
Tuzlaspor evinde Balıkesirspor'u 1-0 yendi.TFF 1. Lig'in 2. haftasında Tuzlaspor, evinde Balıkesirspor'u konuk etti. Mücadeleyi ev sahibi takım 1-0 kazanarak sezonun ilk galibiyetini aldı. Bu sonucun ardından ev sahibi takım 4 puana yükselirken, konuk takım 3 puanda kaldı.
MAÇTAN DAKİKALAR
25. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Serdar'ın şutunu kaleci Haydar kurtardı.
27. dakikada Emir'in pasında ceza sahası içinde topla buluşan Ezeh'in şutunda meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı.
57. dakikada sağ tarafta topla buluşan Erdem'in ceza sahası içine açtığı ortada Kutay'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0.Karşılaşma bu sonuçla sona erdi.
Tuzlaspor: Haydar, Erdem, İsmail, Yohou, Yasin, Aykut, Vedat (Kutay dk. 46), Ahmet (Nwakali dk. 65), Segbefia (Tarık dk. 90+3), Sarr (Pucko dk. 46), Özgürcan (Gökcan dk. 54)
Teknik Direktör: Taner Taşkın
Balıkesirspor: Atilla, Batuhan, Nwankwo, Emre (Görkem dk. 77), Berat, Bilalli, Celal, Ezeh, Foxi (Emirhan dk. 67), Serdar, Otoo
Teknik Direktör: Mesut Dilsöz
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