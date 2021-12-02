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Üç Büyüklerden Anlamlı Buluşma

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray, Spor İstanbul’un “Dünya Engelliler Günü” kapsamında düzenlediği “Dostluk Kupası”nda bir araya geldi.  

02 Aralık 2021 Perşembe 16:20
Üç Büyüklerden Anlamlı Buluşma

Üç Büyüklerden Anlamlı Buluşma
 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Spor İstanbul, “Dünya Engelliler Günü” kapsamında engelli bireylere yönelik farkındalık yaratmak amacıyla tekerlekli sandalye basketbol etkinliği düzenledi. İBB Fatih Spor Kompleksi Spor Salonu’nda gerçekleştirilen “Dostluk Kupası”na Türk sporuna yüz yılı aşkın süredir hizmet veren üç büyük kulüp katılım sağladı. Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray kulüplerinin tekerlekli sandalye basketbol takımları etkinlikte parkeye çıktı.    

DOSTLUK KAZANDI
“Dostluk Kupası”nın ilk maçında Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaraylı oyunculardan oluşan karma takımlar karşı karşıya geldi. İkinci bölümde ise İBB Destek Hizmetleri Daire Başkanı Mansur Güneş, Spor İstanbul Genel Müdürü İ. Renay Onur, İBBSK Genel Sekreteri ve Spor İstanbul YK Üyesi Erdem Aslanoğlu, İBB Erişilebilirlik Uygulamaları ve İletişim Uzmanı Adem Kuyumcu ile İBB Gençlik ve Spor Müdür Yardımcısı Mustafa Baştimur, tekerlekli sandalyeye oturarak sporcularla maç yaptı. Skor tabelasının aktif edilmediği karşılaşmalarda kazanan dostluk oldu. Etkinliğin sonunda katılımcı kulüplerin yöneticilerine, takım kaptanlarına ve sporcularına; dostluk kupası, madalya ve plaket takdim edildi.

SPOR İSTANBUL DOKUZ BİN ENGELLİ VATANDAŞA HİZMET VERİYOR
Spor İstanbul, pandemi öncesi dönemde şehrin dört bir yanındaki tesislerinde 12 farklı branşta tüm engel gruplarında, dokuz bin İstanbullu vatandaşa spor hizmeti sundu. Tesislerde verilen hizmetlerin yanı sıra organize edilen etkinlikler ile engelli vatandaşlara yarışma deneyimi kazandırıldı. Bu müsabakalarda başarı elde edenlerin ise ilgili federasyonlara yönlendirilerek lisanslı sporcu olmaları sağlandı.

3 ARALIK DÜNYA ENGELLİLER GÜNÜ HAKKINDA
Birleşmiş Milletler, 1992 yılında 3 Aralık tarihini Dünya Engelliler Günü olarak kabul etmiştir. Hükümetler ve sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle her sene 3 Aralık'ta dünya çapında çeşitli etkinlikler düzenlenmekte ve engelli bireylere yönelik farkındalığın artırılması amaçlanmaktadır. 

Son Güncelleme: 02.12.2021 16:29
Anahtar Kelimeler:
İBB
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