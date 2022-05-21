Üçüncülük maçı Barcelona'nın
Turkish Airlines EuroLeague Final Four 2022'de üçüncülük maçında Barcelona ile Yunan temsilcisi Olympiaco'u 84-74 yenerek üçüncü oldu.Milli basketbolcu Sertaç Şanlı'nın 16 sayıyla yıldızlaştığı maçta Barcelona, Anadolu Efes'e yenilerek finale çıkma hakkını kaybeden Olympiacos'u 84-74'lük skorla devirerek EuroLeague'i 3. sırada tamamladı.Olympiacos, ilk çeyreği Hassan Martin'in basketiyle 20-18 tamamladı. Barcelona, ilk yarıyı Olympiacos karşısında 45-38 önde tamamladı. Barcelona hücumda yeniden etkisini artırdı ve maçı 84-74'lük skorla kazanmayı başardı.
HAKEMLER: Ilija Belosevic, Olegs Latisevs, Damir Javor
OLYMPIACOS: Walkup 8, Dorsey 10, Lountzis, Larentzakis 5, Fall 2, Sloukas 14, Martin 2, Vezenkov 20, Printezis, Papanikolaou, Jean-Charles 2, McKissic 11
1’İNCİ PERİYOT: 20-18
İLK YARI: 45-38
3’ÜNCÜ PERİYOT: 62-56