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Üçüncülük maçı Barcelona'nın

Turkish Airlines EuroLeague Final Four 2022'de üçüncülük maçında Barcelona ile Yunan temsilcisi Olympiacos'u 84-74 yenerek üçüncü oldu.

21 Mayıs 2022 Cumartesi 20:58
Üçüncülük maçı Barcelona'nın

Üçüncülük maçı Barcelona'nın

   Turkish Airlines EuroLeague Final Four 2022'de üçüncülük maçında Barcelona ile Yunan temsilcisi Olympiaco'u  84-74 yenerek üçüncü oldu.Milli basketbolcu Sertaç Şanlı'nın 16 sayıyla yıldızlaştığı maçta Barcelona, Anadolu Efes'e yenilerek finale çıkma hakkını kaybeden Olympiacos'u 84-74'lük skorla devirerek EuroLeague'i 3. sırada tamamladı.Olympiacos, ilk çeyreği Hassan Martin'in basketiyle 20-18 tamamladı. Barcelona, ilk yarıyı Olympiacos karşısında 45-38 önde tamamladı. Barcelona hücumda yeniden etkisini artırdı ve maçı 84-74'lük skorla kazanmayı başardı.

HAKEMLER: Ilija Belosevic, Olegs Latisevs, Damir Javor

BARCELONA: Davies 10, Exum 3, Sertaç Şanlı 16, Hayes, Laprovittola 4, Abrines 8, Higgins 11, Jokubaitis 4, Mirotic 19, Calathes 9

OLYMPIACOS: Walkup 8, Dorsey 10, Lountzis, Larentzakis 5, Fall 2, Sloukas 14, Martin 2, Vezenkov 20, Printezis, Papanikolaou, Jean-Charles 2, McKissic 11

1’İNCİ PERİYOT: 20-18

İLK YARI: 45-38

3’ÜNCÜ PERİYOT: 62-56

Son Güncelleme: 21.05.2022 21:10
Anahtar Kelimeler:
BarcelonaOlympiacosTurkish Airlines EuroLeague Final Four
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