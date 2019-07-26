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UEFA Avrupa Ligi'nde 2. Eleme Turunda Y.Malatyaspor evinde berabere kaldı

UEFA Avrupa Ligi'nde Yeni Malatyaspor, Olimpija Ljubljana  2-2 berabere kaldı.

UEFA Avrupa Ligi'nde 2. Eleme Turunda Y.Malatyaspor evinde berabere kaldı

UEFA Avrupa Ligi'nde Yeni Malatyaspor, Olimpija Ljubljana  2-2 berabere kaldı.

26 Temmuz 2019 Cuma 09:58
UEFA Avrupa Ligi'nde 2. Eleme Turunda Y.Malatyaspor evinde berabere kaldı

UEFA Avrupa Ligi'nde 2. Eleme Turunda Y.Malatyaspor evinde berabere kaldı

   UEFA Avrupa Ligi'nde Yeni MalatyasporOlimpija Ljubljana  2-2 berabere kaldı.Yeni Malatyaspor Olimpija Ljubljana maçı ile UEFA Avrupa Ligi'nde 2. Eleme Turu heyecanı devam etti. 16 yıl sonra Avrupa arenasına dönen Yeni Malatyaspor, konuğu Olimpija Ljubljana ile 2-2 berabere kaldı. Eşleşmenin rövanşı 1 Ağustos'ta oynanacak.

Yeni Malatyaspor Olimpija Ljubljana maçı ile UEFA Avrupa Ligi’nde 2. Eleme Turu heyecanı devam etti ve aynı zamanda Türkiye’de 2019-2020 sezonunun ilk resmi maçına da Evkur Yeni Malatyaspor çıkmış oldu. Nefes kesen karşılaşmada, ev sahibi Sergen Yalçın’ın öğrencileri Sloven temsilcisi ile 2-2 berabere kaldı. 16 yıl aradan sonra ilk kez Avrupa sahnesine çıkan Evkur Yeni Malatyaspor, 1 Ağustos’ta Slovenya’da oynanacak rövanş öncesi riskli bir skorla sahadan ayrıldı.

Buna rağmen bu sezon Yeni Malatyaspor’a nazaran daha fazla maç oynayan Olimpija Ljubljana karşısında temsilcimiz rakibini eleyebilecek güce sahip olduğunu oyunuyla gösterdi. Temsilcimizin gollerini 20’de Mina ve 66’da penaltıdan Adis Jahovic kaydetti. 13’te Vukusic ile öne geçen konuk ekip ise 74’te Savic’le tabelayı belirledi.

(Skor)

Anahtar Kelimeler:
Yeni MalatyasporOlimpija Ljubljana
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