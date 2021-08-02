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UEFA Avrupa Ligi’nde rakiplerimiz belli oldu

UEFA Avrupa Ligi’nde ülkemizi temsil edecek olan Fenerbahçe ile Galatasaray’ın rakipleri belli oldu.

02 Ağustos 2021 Pazartesi 19:27
UEFA Avrupa Ligi’nde rakiplerimiz belli oldu

UEFA Avrupa Ligi’nde rakiplerimiz belli oldu

   UEFA Avrupa Ligi’nde ülkemizi temsil edecek olan Fenerbahçe ile Galatasaray’ın rakipleri belli oldu. Fenerbahçe’nin play-off turundan dahil olduğu kurada Galatasaray’ın de 3. ön eleme turunda St. Johnstone’u elemesi halinde karşılaşacağı rakip belirlendi.

   Fenerbahçe, play-off turunda Neftçi – Helsinki eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Sarı-lacivertli takım ilk maçını Kadıköy’de oynayacak.

   Galatasaray, play-off turuna kalırsa Danimarka’nın Randers takımıyla karşılaşacak. Sarı-kırmızılı takım ilk maçını deplasmanda oynayacak. Aksi durumda ise Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda eşleştiği St. Johnstone’ı eleyemezse; UEFA Konferans Ligi ön elemesi play-off turunda “Vojvodina-LASK” eşleşmesinin galibiyle oynayacak.

   Avrupa Ligi’nde play-off turu maçları 19 ve 26 Ağustos’ta oynanacak.

Anahtar Kelimeler:
UEFA Avrupa LigiFenerbahçeGalatasaray
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