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UEFA'dan Fenerbahçe'ye şok karar

Finansal Fair Play Kuralları'nı ihlal ettiği gerekçesiyle Fenerbahçe'ye UEFA'dan yaptırım kararı geldi.

UEFA'dan Fenerbahçe'ye şok karar

Finansal Fair Play Kuralları'nı ihlal ettiği gerekçesiyle Fenerbahçe'ye UEFA'dan yaptırım kararı geldi.

19 Temmuz 2019 Cuma 19:52
UEFA'dan Fenerbahçe'ye şok karar

UEFA'dan Fenerbahçe'ye şok karar

Fenerbahçe'nin beklediği UEFA kurallarıyla ilgili kararı bugün açıklandı. UEFA'nın Fenerbahçe hakkındaki kararı belli oldu. Sarı lacivertli ekibe men cezası verilmezken UEFA gelirlerinden 2 milyon Euro kesinti yapılacak. Öte yandan Finansal Fair Play çerçevesinde çeşitli yaptırımlar uygulanacak. İşte UEFA'nın Fenerbahçe kararı...


UEFA’nın merakla beklenen Fenerbahçe kararı belli oldu. Sarı lacivertli kulübe 65 sayfalık bir evrak yollanırken Avrupa’dan men cezasınnın bulunmadığı öğrenildi.

UEFA’nın verdiği kararda; sarı lacivertlilerin UEFA gelirlerinden elde edilecek 2 milyon Euro’ya kesinti yapılacağı ancak kulübün mevcut borcunu 15 Ekim 2019’a kadar yapılandırması halinde cezanın 1 milyon Euro’ya düşeceği ifade edildi.

Fenerbahçe’nin verilen para cezasına da itiraz etme hakkı bulunuyor.

Sarı lacivertli kulüp, 2020-21 ve 2021-22 sezonlarında transferde ‘alınan-satılan’ arasında artıya geçmezse, yeni aldığı oyuncuları UEFA listesine kaydedemeyecek.

Öte yandan 2020-21 ve 2021-22 sezonlarında 23’ten fazla oyuncu listeye kaydedilemeyecek.

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