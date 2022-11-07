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UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu eşleşmeleri belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu kura çekimi, İsviçre'nin Nyon kentinde yer alan UEFA merkezinde gerçekleştirildi.

07 Kasım 2022 Pazartesi 17:33
UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu eşleşmeleri belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu eşleşmeleri belli oldu

     UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu kura çekimi, İsviçre'nin Nyon kentinde yer alan UEFA merkezinde gerçekleştirildi.Final karşılaşması İstanbul'un ev sahipliğinde Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak olan

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu eşleşmeleri;

Leipzig (Almanya) - Manchester City (İngiltere)

Club Brugge (Belçika) - Benfica (Portekiz)

Liverpool (İngiltere) - Real Madrid (İspanya)

Milan (İtalya) - Tottenham (İngiltere)

Eintracht Frankfurt (Almanya) - Napoli (İtalya)

Borussia Dortmund (Almanya) - Chelsea (İngiltere)

Inter (İtalya) - Porto (Portekiz)


Paris Saint-Germain (Fransa) - Bayern Münih (Almanya)

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde müsabaka tarihleri ise şu şekilde:

Son 16 turu ilk maçları: 14-15 Şubat ve 21-22 Şubat 2023

Son 16 turu rövanş maçları: 7-8 Mart ve 14-15 Mart 2023

Çeyrek final ilk maçları: 11-12 Nisan 2023

Çeyrek final rövanş maçları: 18-19 Nisan 2023

Yarı final ilk maçları: 9-10 Mayıs 2023

Yarı final rövanş maçları: 16-17 Mayıs 2023

Final maçı: 10 Haziran 2023

(TFF)

Anahtar Kelimeler:
UEFA Şampiyonlar Ligi
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