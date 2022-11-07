UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu eşleşmeleri belli oldu
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu kura çekimi, İsviçre'nin Nyon kentinde yer alan UEFA merkezinde gerçekleştirildi.Final karşılaşması İstanbul'un ev sahipliğinde Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak olan
UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu eşleşmeleri;
Leipzig (Almanya) - Manchester City (İngiltere)
Club Brugge (Belçika) - Benfica (Portekiz)
Liverpool (İngiltere) - Real Madrid (İspanya)
Milan (İtalya) - Tottenham (İngiltere)
Eintracht Frankfurt (Almanya) - Napoli (İtalya)
Borussia Dortmund (Almanya) - Chelsea (İngiltere)
Inter (İtalya) - Porto (Portekiz)
Paris Saint-Germain (Fransa) - Bayern Münih (Almanya)
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde müsabaka tarihleri ise şu şekilde:
Son 16 turu ilk maçları: 14-15 Şubat ve 21-22 Şubat 2023
Son 16 turu rövanş maçları: 7-8 Mart ve 14-15 Mart 2023
Çeyrek final ilk maçları: 11-12 Nisan 2023
Çeyrek final rövanş maçları: 18-19 Nisan 2023
Yarı final ilk maçları: 9-10 Mayıs 2023
Yarı final rövanş maçları: 16-17 Mayıs 2023
Final maçı: 10 Haziran 2023
(TFF)