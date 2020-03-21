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UEFA’dan kulüplere müjde

UEFA'dan kulüplere müjdeli haber geldi.

21 Mart 2020 Cumartesi 08:50
UEFA’dan kulüplere müjde

UEFA’dan kulüplere müjde

   UEFA'dan kulüplere müjdeli haber geldi.UEFA corona virüs nedeniyle ekonomik olarak etkilenen kulüpler için FFP kurallarını hafifletirken 31 Mart'a kadar olan ödemeleri 31'Nisan'a ertelendi.UEFA, corona virüs salgını nedeniyle liglere ara verilmesi ve kulüplerin ekonomik olarak ciddi bir kayıp yaşamasının olası olması nedeniyle, Finansal Fair Play konusunda “esneklik” yapmaya karar verdi.UEFA’nın, 2. Dünya Savaşı’ndan beri en büyük ekonomik sınavdan geçen Avrupa futbolunu ayakta tutabilmek için finansal olarak hamleler yapmaya hazırlandığı açıklandı.

   The Athletic’e konuşan UEFA yetkilisi, “Kulüplerin kontrolü dışında gelişen tüm ekonomik gelişmeler ya da sıra dışı olaylar, finansal hesaplamalar yapılırken tek tek ele alınacak ve ona göre kararlar verilecek” ifadelerini kullandı.Öte yandan UEFA’nın, ödemelerinde gecikmeler olan kulüplere 31 Mart’a kadar verdiği süreyi 30 Nisan’a kadar da uzatma kararı aldığı ve önümüzdeki aylar için de ayrıca değerlendirme yapılacağı belirtildi.

    Spor hukukçusu John Mehrzad, bu kararın kulüpler için iyi olduğunu ancak çalışanları etkileyebileceğini belirtirken, “Kulüpler suyun üzerinde kalacaktır ancak kulüp UEFA’nın yaptırımı ile karşılaşmayacağı için oyuncular ve çalışanlar, önümüzdeki 6 hafta boyunca gerekli ödemeleri alamayabilirler.” ifadelerini kullandı.

   Bir başka futbol hukukçusu Sean Cottrell ise kararı desteklerken, “Son ödeme tarihini uzatmak mantıklı. Dünyanın birçok ülkesi krizde. UEFA’nın da koronavirüs salgınını, elde olmayan bir ekonomik etken olarak düşünüp, kulüpler ve oyuncular için gerekli önlemleri alması doğru” dedi.

    Süper Lig’de 4 büyük olarak adlandırılan Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor’un, UEFA ile FFP kapsamında yaptıkları anlaşmalar soınucunda gözlemi sürüyor. Sürekli UEFA’ya rapor veren kulüplerimiz, her sezon gelir ve gider konusunda verilen taahhütleri yerine getirmeye çalışıyor. 

(Sporx)

Son Güncelleme: 21.03.2020 09:41
Anahtar Kelimeler:
UEFA
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