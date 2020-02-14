UEFA'dan Manchester City'ye tarihi ceza
Manchester City'e UEFA'dan tarihi ceza geldi. İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City, UEFA'dan gelen haberle sarsıldı. UEFA, Pep Guardiola yönetimindeki Manchester City'nin Finansal Fair Play (FFP) kurallarına uymadığı gerekçesiyle 2 yıl boyunca Avrupa kupalarından men edildiğini ve kulübün 30 milyon Euro'luk para cezasına çarptırıldığını açıkladı.
UEFA'nın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, FFP'ye uymayan Manchester ekibinin 2020-2021 ve 2021-2022 sezonlarında Avrupa kupalarında yer alamayacağı kaydedildi.
Öte yandan, Manchester City'nin Spor Tahkim Mahkemesi'ne (CAS) itiraz etme hakkı bulunuyor.