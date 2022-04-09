Uğur Dündar,Fenerbahçe'de yeni Yüksek Divan Kurulu Başkanı seçildi

Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu (YDK) olağanüstü seçimli genel kurulunda yapılan seçimli genel kurulda Fenerbahçe'de yeni Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar oldu.Faruk Ilgaz Tesisleri'nde saat 10.00'da gerçekleştirilen olağanüstü seçimli genel kurula; başkan Ali Koç, yönetim kurulu üyeleri, YDK başkan adayları Vefa Küçük, Uğur Dündar, Sait Yılmaz, Nail Kır ve YDK üyeleri katıldı. 14 sandıkta 3 bin 76 üyenin oy kullanma hakkına sahip olduğu olağanüstü seçimli genel kurulda ilk olarak başkan adayları açıklamalarda bulundu. Sonrasında üyeler oy kullanma sürecine geçildi.

Kullanılan 1871 oyun 824’ünü alan Uğur Dündar, Fenerbahçe Kulubü'nün yeni Yüksek Divan Kurulu Başkanı oldu. Vefa Küçük 799, Prof. Dr. Nail Kır 122, Sait Yılmaz 117 oy aldı, 9 oy da geçersiz sayıldı.

Öte yandan pandemi sebebiyle geçen sene yapılması gereken ancak bu seneye ertelenen seçim nedeniyle göreve gelecek yüksek divan kurulu başkanı 2 yıl başkanlık koltuğunda oturacak.

Erol Bİilecik:Kazanan Fenerbahçe'miz olacak.

Olağanüstü seçimli genel kurulda açılış konuşmasını gerçekleştiren Fenerbahçe Başkan Vekili Erol Bilecik, "Tam bir demokrasi coşkusu içinde seçimimizi gerçekleştireceğiz. Türkiye'nin en fazla taraftar sayısına sahip kulübüyüz. Bizler bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Atatürk ilkelerine ve Cumhuriyetimizin tüm değerlerine sahip çıkmaya devam edeceğiz. Kazanan Fenerbahçemiz olacak. Tüm camiamıza hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Uğur Dündar'dan sert özler

Fenerbahçe Spor Kulübü Yüksek Divan Kurulu seçimli olağanüstü genel kurulu başladı. Faruk Ilgaz Tesisleri’nde gerçekleştirilen genel kurulda Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkan Adayı Uğur Dündar bir konuşma gerçekleştirdi.Uğur Dündar,diye konuştu.

Vefa Küçük'ten Uğur Dündar' a sert cümleler

Fenerbahçe'nin 32 yıllık üyesi olduğunu vurgulayan Vefa Küçük, "Yönetim kurullarında bulundum, Fenerbahçe'ye buradaki binayı yaptırdım hediye ettim, şuradaki havuzu yaptım kulübe armağan ettim. Sizler ne yaptınız ki bana hesap soruyorsunuz. Ben Fenerbahçe'ye bunları yaptım. Her şeyi inkar edebilirsiniz ama eserlerim ortada duruyor, bunu kimse inkar edemez. Ben 2014 yılından beri yaptığım divan kurulu başkanlığımın yanı sıra 6 sene Futbol A.Ş'de bağımsız üye oldum. Kimsenin adamı olmadım, geçmişte de olmadım, gelecekte de olmuyorum. Fenerbahçe'ye 1 dakika dahi zaman ayırmamış, devamsızlıktan sınıfta kalmış, 20 senedir buralarda gözükmemiş, sorumluluğun altına elini uzatmamış kişi gelmiş beni suçluyor. Benim bir yanlışım varsa kabul ediyorum. 4 sene Aziz Yıldırım ile, 4 sene de Ali Koç ile çalışırken onlarla olan mesaimi kimseyle bölüşmedim. Bunları böyle yapsaydım daha iyi miydi? Diğer kulüplerde örnekleri var. İkiye bölünmüşler. Ben bu ikiye bölünmüşlüğü önlemek için gayret ettim" şeklinde konuştu.





Uğur Dündar'dan ilk açıklama

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı seçilmesinin ardından kürsüye çıkan Uğur Dündar şu ifadeleri kullandı:“Orta okul yıllarında Dolmabahçe Stadyumu'nun denize bakan tribünün gişelerinin altında futbolcuların çıkış kapısı vardı. Ben o yaşlarda Fenerbahçe'nin İstanbul Ligi'nde en alt sıralarda yer alan Emniyet, Adalet, Beyoğluspor, Beykoz gibi takımlarıyla Fenerbahçe'nin yaptığı maçlara gider kimi zaman lapa lapa yağan kar altında maçtan sonra bizim futbolcularımızın çıkışlarını beklerdim. Lefterleri, Şerefleri Can Bartuları, Basri Dilimlileri, Naci Erdemleri dikkatle süzer ve günün birinde acaba ben bu kulübe bir katkıda bulunabilecek miyim diye düşler kurardım. O çocukluk hayalim şimdi gerçekleşti. Bunda Fenerbahçe kazandı.Fenerbahçe için birlik ve bütünlük mottosuyla yola çıkan bu ekibe gönüllü katkılarda bulunan çok değerli çalışma arkadaşlarıma, yönetimde görev alacağımız çok değerli ekibe sonsuz teşekkürler ediyorum.

Biz Fenerbahçe'de mevcut olan fay hatlarını derinleştirmek için değil tam tersine kırgınlıkları gidermek, birlik ve bütünlük içinde olmayı sağlamak, Yüksek Divan Kurulu üyelerine hak ettikleri saygıyı ve ilgiyi göstermek, hiçbir gizli ajandası olmayan bir Uğur Dündar olarak her zaman açık tutacağım. Kapımdan bütün Yüksek Divan Kurulu üyelerinin rahatlıkla girebileceği ve kulübümüzün yönetimini başarılı kılmak için elimizden gelen tüm gayreti sergileyeceğimiz bir dönemi başlatıyoruz.

Ben Başkan Ali Koç ile adaylığımı ilan etmeden önce yaptığım görüşmede kendisine birlik ve bütünlük için yola çıktığımızı kimsenin adamı olmayacağımı Fenerbahçe'nin adamı olarak görev yapacağımı net bir şekilde söyledim. Bu sözümün hayata geçtiğine sizler de tanıklık edeceksiniz. İnşallah çok güzel bir çalışma ortamı sağlayacağız ve dediğim gibi bundan Fenerbahçe güçlü çıkarak kazanacaktır.

Fenerbahçe’nin ne denli güçlü, olduğu, birlik ve bütünlük içinde neleri başarabileceğini 3 Temmuz’da hep birlikte yaşadık. Bu muazzam gücün çeşitli fay hatlarıyla parçalanıp bölünmesi hiçbir Fenerbahçeli’nin işine gelmez. Fenerbahçe’nin birliği ve bütünlüğü, Türkiye’de özlenen bu duyguların tesisi için atılmış bir adımdır. Türkiye için bir umut ışığıdır.

Bu değişim çok şeyi müjdelemektedir. Belirttiğim gibi bizim listemiz kazandı ama en büyük kazanan şanlı tarihe sahip kulübümüzdür. Beni oylarıyla destekleyen değerli Yüksek Divan Kurulu üyelerine teşekkür ediyorum. oy vermeyenlere de teşekkür ediyorum. Centilmence bir yarış sürdüren değerli rakiplerimizi de kutluyorum. Her zaman kazanmak önemli değildir. Yarışmak da ayrı bir anlam taşır. En zorlu yolculuklar ilk adımı atmakla başlar. Biz taşın altına elimizi koyacağız, inşallah bu dargınlıkları sona erdirmek de bizim heyetimize nasip olur. Yaşasın Türkiye, yaşasın Fenerbahçe. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum.”