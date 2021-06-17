Ukrayna iddiasını sürdürdü
EURO 2020 C Grubu karşılaşmasında Ukrayna, Kuzey Makedonya'yı 2-1 yendi.Karşılaşmada Ukrayna, Andriy Yarmolenko ile 29. dakikada öne geçti. 34. dakikada Roman Yaremchuk ile Ukrayna skoru 2-0'a getirdi.Ukrayna, ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.
Ukrayna: Bushchan, Karavaev, Zabarnyi, Matviyenko, Mykolenko, Stepanenko, Yarmolenko, Shaparenko, Zinchenko, Malinovskyi, Yaremchuk
Kuzey Makedonya: Dimitrievski, Ristovski, Velkovski, Musliu, Nikolov, Ademi, Spirovski, Alioski, Bardi, Elif Elmas, Pandev