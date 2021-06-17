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Ukrayna iddiasını sürdürdü

EURO 2020 C Grubu karşılaşmasında Ukrayna, Kuzey Makedonya'yı 2-1 yendi.

17 Haziran 2021 Perşembe 17:52
Ukrayna iddiasını sürdürdü

Ukrayna iddiasını sürdürdü

   EURO 2020 C Grubu karşılaşmasında Ukrayna, Kuzey Makedonya'yı 2-1 yendi.Karşılaşmada Ukrayna, Andriy Yarmolenko ile 29. dakikada öne geçti. 34. dakikada Roman Yaremchuk ile Ukrayna skoru 2-0'a getirdi.Ukrayna, ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.

   Kuzey Makedonya, ikinci yarıda, ilk yarıya oranla daha iyi başladı.Ezgjan Alioski, 57. dakikada penaltı vuruşunu gole çeviremedi fakat dönen topu tamamladı ve karşılaşmada farkı bire indirdi.84'te bu kez VAR incelemesi sonrası Ukrayna penaltı kazandı, Ruslan Malinovsky'nin kullandığı penaltıyı kaleci kurtardı.Karşılaşmada başka gol olmadı ve kazanan 2-1'lik skorla Ukrayna oldu.

Ukrayna: Bushchan, Karavaev, Zabarnyi, Matviyenko, Mykolenko, Stepanenko, Yarmolenko, Shaparenko, Zinchenko, Malinovskyi, Yaremchuk

Kuzey Makedonya: Dimitrievski, Ristovski, Velkovski, Musliu, Nikolov, Ademi, Spirovski, Alioski, Bardi, Elif Elmas, Pandev

Anahtar Kelimeler:
UkraynaKuzey Makedonya
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