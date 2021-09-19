Ulugazi Yağlı Güreşleri'nde Altın Kemer Günü

Ulugazi Yağlı Güreşleri Maltepe'de devam ediyor

Cumhuriyetin ilk yıllarında Türkiye Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün anısına düzenlenen ‘Ulugazi Yağlı Güreşleri’ 83 yıl aradan sonra ilk kez düzenleniyor. 19 Eylül 2021 Pazar günü (Bugün) Maltepe Orhangazi Şehir Parkı’ndaki yağlı güreş müsabakalarına, 8’i altın kemerli başpehlivan, yaklaşık 500 pehlivan katılıyor.

Tüm İstanbulluların davetli olduğu etkinlikte, 64’ü başpehlivan olmak üzere, 14 farklı boyda, yaklaşık 500 pehlivan er meydanına çıkacak. Altın kemerli 8 başpehlivan; Ali Gürbüz, Recep Kara, İsmail Balaban, Orhan Okulu, Mehmet Yeşil Yeşil, Fatih Atlı, Şaban Yılmaz ve Osman Aynur Ulugazi Yağlı Güreşleri’nde mücadele edecek.

ATÖLYELER KURULACAK, SÖYLEŞİLER YAPILACAK

Ulugazi Yağlı Güreşleri’nde farklı etkinlikler de yer alacak. Etkinlik alanına atölyeler kurulacak, söyleşiler düzenlenecek. Başpehlivan Ahmet Taşçı güreş alanı dışında kurulan sahnede söyleyişi gerçekleştirecek. Alana kurulan LED ekranlardan güreşler dev ekrandan canlı olarak takip edilebilecek. Özel sergi alanında 220 yıllık kıspet gibi değerli eserler sergilenecek. Alanda pamuk şeker, macun, şerbet dağıtıcıları ve yemek ikramı olacak. Çocuk ve yetişkin atölyelerinde yöresel danslar, uçurtma, rüzgar gülü, oyunlar gibi etkinlikler, yarışlar düzenlenecek. Yarışmalara katılanlara ödüller verilecek. Alana gelenler fotoğraf aktivasyonu ile fotoğraflarının baskısını alabilecek.

ULU GAZİ YAĞLI PEHLİVAN GÜREŞLERİ

Tarih: 19 Eylül 2021, Pazar

Saat: 11.00

Yer: Maltepe Orhangazi Şehir Parkı Etkinlik Alanı

PROGRAM AKIŞI

11.10 - 13.15

11-19 yaş arası güreşçilerin müsabakaları ve puanlamaları yapılacak.

11.30-12.30

Saha Dışı Etkinlikleri kapsamında atölyeler kurulacak, söyleşiler düzenlenecek.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan

14.30 - 15.15

64 başpehlivanların kura protokollerin katılımıyla gerçekleştirilecek. Kura çekimi sonrası başpehlivanların bayrak töreni ile güreşler başlayacak.

20.30 - 21.00

Altın kemer ödül töreni gerçekleştirilecek.

ULUGAZİ YAĞLI GÜREŞLERİ HAKKINDA

Spora ve özellikle güreşe büyük ilgi duyan Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 19 Eylül 1933’te, Türkiye ile İtalya güreş takımlarının karşılaştığı müsabakaları Dolmabahçe Sarayı’nda radyodan takip etti. Mücadeleleri dinlerken heyecanlanan Atatürk, karşılaşmaların yapıldığı Taksim’deki Maksim Salonu’na gitmeye karar verdi. Türk güreş takımı Atatürk’ün izlediği müsabakalarda rakiplerine üstünlük sağladı. Atatürk’ün güreşi ve güreşçileri şereflendirdiği 19 Eylül’ün özel bir gün olarak belirleyen Türkiye Güreş Federasyonu “Sporumuzun erdiği şerefli günü her sene kutlamak amacıyla, 19 Eylül günleri bütün güreş bölgelerinde Ulugazi Güreşleri adı altında müsabakalar yapmak istiyoruz.” teklifinde bulundu. Federasyonun bu teklifi kabul gördü. Her yıl 19 Eylül’de güreş müsabakaları tertiplendi. Gazi Mustafa Kemal’in ölümünün ardından Ulugazi Güreşleri bir daha düzenlenmedi.