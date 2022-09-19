Ulugazi Yağlı Güreşleri’nde Altın Kemer Gümüşalan’ın



Atatürk’ün vefatının ardından geçtiğimiz yıl yeniden hayata geçirilen Ulugazi Yağlı Güreşleri’nin ikincisi bu sene 17-18 Eylül tarihlerinde Maltepe Orhangazi Şehir Parkı’nda, 9’u altın kemerli başpehlivan olmak üzere 568 pehlivanın katılımıyla gerçekleştirildi. Finalde Yusufcan Zeybek’i yenen Hüseyin Gümüşalan altın kemerin sahibi oldu.

Sporla iç içe ve aktif bir şehir parolasıyla çalışan Spor İstanbul, Ulugazi Yağlı Güreşleri Festivali’nde güreş severleri bir araya getirdi. Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün güreşe verdiği değeri kutlamak amacıyla 1933 yılından Atatürk’ün vefat ettiği 1938 senesine kadar her 19 Eylül’de yapılan Ulugazi Güreşleri, Atatürk’ün vefatı sonrası yeniden geleneksel hale getirildi. 83 yıl aranın ardından ilki geçen sene Spor İstanbul tarafından düzenlenen Ulugazi Yağlı Güreşleri bu yıl 17-18 Eylül’de ikinci kez gerçekleştirildi. Maltepe’de yapılan etkinlik İstanbullulara muhteşem bir güreş şöleni sundu. İlk gün gençlerin minder güreşiyle başlayan festivalin ikinci günü yağlı güreş müsabakalarıyla devam etti. İki gün boyunca çeşitli atölyeler, etkinlikler ve konserler ile İstanbullulara keyifli bir hafta sonu yaşatan Ulugazi Yağlı Güreş Festivali başpehlivanların altın kemer mücadelelerinin ardından son buldu. Dereceye giren sporcular madalyalarını İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun elinden aldı.

İKİNCİ KEZ GÜMÜŞALAN KAZANDI

Tüm gün süren zorlu mücadelelerin sonunda 64 başpehlivan arasından yarı finale kalan dört isim Hüseyin Gümüşalan, Mustafa Taş, Yusufcan Zeybek ve Serhat Balcı oldu. Er meydanında Mustafa Taş, Hüseyin Gümüşalan ile Yusufcan Zeybek de Serhat Balcı ile eşleşti. Finale yükselmek isteyen başpehlivanların er meydanındaki rekabeti izleyenlerden büyük alkış aldı. Zorlu mücadelenin galipleri Zeybek ve Gümüşalan oldu. Finalde Yusufcan Zeybek’i geçen Hüseyin Gümüşalan altın kemerin sahibi oldu ve Ulugazi Yağlı Güreşleri’ni üst üste ikinci kez kazandı.

65 YIL SONRA İLK KEZ

Ulugazi Yağlı Güreş Festivali’nin ilk gününde gençler için açık havada minder güreşi düzenlendi. İstanbul’da 1957’de yapılan Dünya Güreş Şampiyonası’nda son kez açık havada minder güreşi izleyen sporseverler, 65 yıl sonra ilk kez 17 Eylül Cumartesi günü U15 turnuvasında açık havada minder güreşi takip etme fırsatı buldu. Gençlerin heyecan dolu mücadelesi büyük beğeni topladı. Kulüpler klasmanında İBBSK birinci olurken, Avcılar Belediyesi Kulübü ikinci sırada yer aldı. Sancaktepe Belediyesi Kulübü ve Beşiktaş Jimnastik Kulübü üçüncü sırayı paylaştı.

