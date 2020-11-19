Uluslar Ligi’nde küme düştük I Macaristan 2-Türkiye 0
UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup son maçında Macaristan'a yenilerek C Ligi'ne düştük.UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup son karşılaşmasında Macaristan'a konuk olan A Milli Futbol Takımımız, galip gelmesi halinde lider olacağı ve A Ligi'ne yükseleceği maçı 2-0 kaybetti ve grubu son sırada tamamlayıp C Ligi'ne düştü.
İlk yarısı 0-0’lık beraberlikle biten karşılaşmada ikinci yarıda Macaristan kalemizde tehlikeli ataklar yarattı. Dakikalar 57’yi gösterdiğinde Macaristan atağında direkten dönen topu Ozan Kabak uzaklaştırmak istedi ancak David Siger‘e çarpan top ağlarımızla buluşunca 1-0 geriye düştük.
Bu golün ardından son düdük çalarken millilerimiz Macaristan deplasmanından 2-0‘lık mağlubiyetle ayrıldı. Macaristan’ı yenip grubu lider tamamlamak isteyen ve A Ligi’ne yükselme planı yapan ay-yıldızlılar, Rusya’yı 5-0 yenen Sırbistan’a karşı ikili averajda geride kalınca grubu son sırada tamamladı ve C Ligi’ne düşmüş oldu.