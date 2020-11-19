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Uluslar Ligi’nde küme düştük I  Macaristan 2-Türkiye 0  

UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup son maçında Macaristan'a yenilerek C Ligi'ne düştük.

19 Kasım 2020 Perşembe 08:07
Uluslar Ligi’nde küme düştük I  Macaristan 2-Türkiye 0  

Uluslar Ligi’nde küme düştük I  Macaristan 2-Türkiye 0  

   UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup son maçında Macaristan'a yenilerek C Ligi'ne düştük.UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup son karşılaşmasında Macaristan'a konuk olan A Milli Futbol Takımımız, galip gelmesi halinde lider olacağı ve A Ligi'ne yükseleceği maçı 2-0 kaybetti ve grubu son sırada tamamlayıp C Ligi'ne düştü.

   İlk yarısı 0-0’lık beraberlikle biten karşılaşmada ikinci yarıda Macaristan kalemizde tehlikeli ataklar yarattı. Dakikalar 57’yi gösterdiğinde Macaristan atağında direkten dönen topu Ozan Kabak uzaklaştırmak istedi ancak David Siger‘e çarpan top ağlarımızla buluşunca 1-0 geriye düştük.

   Maçın 55. dakikasında Yusuf Yazıcı‘yı sahaya süren Teknik Direktör Şenol Güneş, yenilen golden sonra da Deniz Türüç ve Berkay Özcan‘ı oyuna aldı. Değişikliklerin ardından hücumda hareketlenen milliler, son dakikalarda golü ararken 90+5’te Kasımpaşa futbolcusu Kevin Varga‘nın golüyle yıkıldı.

  Bu golün ardından son düdük çalarken millilerimiz Macaristan deplasmanından 2-0‘lık mağlubiyetle ayrıldı. Macaristan’ı yenip grubu lider tamamlamak isteyen ve A Ligi’ne yükselme planı yapan ay-yıldızlılar, Rusya’yı 5-0 yenen Sırbistan’a karşı ikili averajda geride kalınca grubu son sırada tamamladı ve C Ligi’ne düşmüş oldu.

 

Anahtar Kelimeler:
UEFA Uluslar B LigiTürkiyeMacaristan
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