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Ümraniyespor 0 - Antalyaspor 1

Spor Toto Süper Lig 2. Hafta Maçında Ümraniyespor evinde Antalyaspor’a 1-0 yenildi.

14 Ağustos 2022 Pazar 21:04
Ümraniyespor 0 - Antalyaspor 1

Ümraniyespor 0 - Antalyaspor 1

    Spor Toto Süper Lig 2. Hafta Maçında Ümraniyespor evinde Antalyaspor’a 1-0 yenildi.Karşılaşmanın ilk yarısı daha çok orta saha mücadelesi olarak oynandı.Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz berabere sonuçlandı.

    Karşılaşmanın ikinci yarısında 59. Dakikada Antalyaspor Hadi Wright ile 1-0 öne geçti.61. dakikada Antalyaspor’da Alassane Ndao ve Houssam Ghacha oyundan çıktı.Yerine Sam Larsson ve Sinan Gümüş oyuna girdiler.

   66. Dakikada Antalyaspor’da Soner Aydoğdu sarı kart gördü.68. dakikada Ümraniyespor’da Antonio MrsicOnur Ayık, Geraldo ve Adel Bettaieb oyundan çıktı.Yerlerine Nika Gagnidze, Yonathan del Valle, Valentin Gherorghe ve Metehan Mimaroğlu oyuna girdiler.

   76. Dakikada Antalyaspor’da Soner Aydoğdu yerini Hakan Özmert’e bırakırken, Hani Wright’da yerini Fredy’e bıraktı.81. dakikada Antalyaspor’da Fernando sarı kart gördü.82. dakikada Ümraniyespor’da Oğuz Gürbulak yerini Isaac Sackey’e bıraktı.85. dakikada Antalyaspor’da Fernando yerini Veysel Sarı’ya bıraktı.

   Karşılaşmada başka gol olmadı ve Spor Toto Süper Lig 2. Hafta maçında Antalyaspor Ümranşiyespor'u deplasmanda 1-0 yenerek, ilk galibiyet ve üç puanını alırken, Ümraniyespor ilk yenilgisi aldı.

Ümraniyespor:Serkan Kırıntılı, Ermir Lenjani, Tomislav Glumac, Serkan Göksu, Onur Ayık, Durel Avounou, Oğuz Gürbulak, Allyson Aires dos Santos, Adel Bettaieb, Geraldo, Antonio Mrsic,

Antalyaspor:Ruud Boffin, Bünyamin Balcı, Güney Vural, Fedor Kudryashov, Ömer Toprak, Soner Aydoğdu, Fernando, Alassane Ndao, Hani Wright, Luiz Adriano, Houssam Ghacha,

Spor Toto Süper Lİg 2. Hafta Toplu Maç Sonuçları;

Spor Toto Süper Lig 2. Hafta Puan Durumu;

Spor Toto Süper Lig 23. Hafta Maç Programı;

Tablolar:TFF

Son Güncelleme: 14.08.2022 21:12
Anahtar Kelimeler:
ÜmraniyesporAntalyaspor
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