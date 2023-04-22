Ümraniyespor 0 - Beşiktaş 2

Spor Toto Süper Lig 31.hafta açılış maçında Beşiktaş deplasmanda Ümraniyespor’u 2-0 yendi.Ümraniye Şehir Stadyumu’nda oynanan karşılaşmayı Cihan Aydın, Süleyman Özay ve Mustafa Sönmez hakem üçlüsü yönetti.Karşılaşmanın 25.dakikasında Beşiktaş Nathan Redmond ile 1-0 öne geçti.Karşılaşmanın ilk yarısı 1-0 Beşiktaş’ın üstünlüğü ile sona erdi.

İkinci Yarı;

Karşılaşmanın ikinci yarısında Ümraniyespor’da Oğuz Gürbulak ve Durel Avounou oyundan çıktılar.Yerine Serkan Göksu ve Valentin Gheorghe oyuna girdiler.46.dakikada Beşiktaş’ta Amir Hadziahmetovic sarı kart gördü.

64.dakikada Ümraniyespor’da Geraldo yerini Onur Ayık’a bıraktı.71.dakikada Beşiktaş Vincent Aboubakar ile skoru 2-0 yaptı.74.dakikada Beşiktaş’ta Cenk Tosun ve Amir Hadziahmetovic oyundan çıktılar.Yerine Alexandru Maxim ve Rachid Ghezzal oyuna girdiler.

79.dakikada Ümraniyespor’da Olarenwaju Kayode ve Kartal Yılmaz oyundan çıktılar.Yerine Jesse Sekidita ve Antonia Mrsic oyuna girdiler. 85.dakikada Beşiktaş’ta Vincent Aboubakar sarı kart gördü.

90+1.dakikada Beşiktaş’ta Salih Uçan ve Vincent Aboubakar oyundan çıktılar.Yerine Necip Uysal ve Tayfur Bingöl oyuna girdiler.90+4.dakikada Beşiktaş’ta Arthur Masuaku yerini Semih Kılıçsoy’a bıraktı.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Beşiktaş deplasmanda Ümraniyespor’u 2-0 yendi.Bu sonuçla Beşiktaş puanını 62 yaparken, Ümraniyespor 23 puanda kaldı.