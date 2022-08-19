Ümraniyespor 0 - Galatasaray 1

Spor toto Süper Lig 3. Hafta açılış maçında Ümraniyespor evinde Galatasaray ile 1-0 yenildi.Karşılaşmanın 33. dakikasında Galatasaray'da Abdülkerim Bardakçı sarı kart gördü.45. dakikada Ümraniyespor'da Serkan Göksu sarı kart gördü.Kasrşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi.

Karşılaşmanın ikinci yarısında Galatasaray'da Emre Akbaba yerini Dries Mertens'e bıraktı.53. dakikada Ümraniyespor'da Yonathan del Valle sarı kart gördü.57. dakikada Ümraniyespor'da Onur Ayık ve Yonathan del Valle yerini Valentin Gheorghe ve Geraldo'ya bıraktı.65. dakikada Galatasaray'da Emre Kılınç, Kerem Aktürkoğlu'nun yerine oyuna girdi.66. dakikada Ümraniyespor'da Durel Avounou ve Antonio Mrsic yerini Isaac Sackey ve Nika Gagnidze'ye bıraktı.72. dakikada Ümraniyespor'da Valentin Gheorgh sarı kart gördü.

76. dakikada Ümraniyespor'da Oğuz Gürbulak sarı kart gördü.77. dakikada Ümraniyespor'da Isaac Sackey sarı kart gördü.78. dakikada Galatasaray'da Bafetimbi Gomis, Haris Seferovic'in yerine oyuna girdi.86. dakikada Ümraniyespor'da Adel Bettaieb yerine Metehan Mimaroğlu oyuna girdi.Aynı dakika içersinde Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz ve Alexandru Cicaldau, Yunus Akgün ve Sergio Oliveira'nın yerine oyuna girdiler.

86. dakikada Ümraniyespor'da Nika Gagnidze sarı kart gördü.86. dakikada Galatasaray Bafetimbi Gomis ile 1-0 öne geçti.90. dakikada Galatasaray'da Sacha Boey sarı kart gördü. Karşılaşmada başka gol olmadı ve Galatasaray Ümraniyespor'u 1-0 yendi.

Ümraniyespor:Serkan Kırıntılı. Ermir Lenjani, Tomislav Glumac, Serkan Göksu, Onur Ayık, Durel Avounou, Oğuz Gürbulak, Allyson Aires dos Santos, Adel Bettaieb, Yonathan del Valle, Antonio Mrsic

Galatasaray:Fernando Muslera, Patrick van Aanholt, Abdülkerim Bardakçı, Sacha Boey, Lucas Torreira, Emre Akbaba, Victor Nelsson, Sergio Oliveira, Kerem Aktürkoğlu, Haris Seferovic, Yunus Akgün

Spor Toto Süper Lig 3. Hafta Toplu Maç Sonuçları:

Spor Toto Süper Lİg 3. Hafta Puan Durumu:

Süper Toto Süper Lİg 4. Hafta Maç Programı:

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