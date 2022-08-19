Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 26°
açık
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Ümraniyespor 0 - Galatasaray 1

Spor toto Süper Lig 3. Hafta açılış maçında Ümraniyespor evinde Galatasaray ile 1-0 yenildi.

19 Ağustos 2022 Cuma 22:32
Ümraniyespor 0 - Galatasaray 1

Ümraniyespor 0 - Galatasaray 1

    Spor toto Süper Lig 3. Hafta açılış maçında Ümraniyespor evinde Galatasaray ile 1-0 yenildi.Karşılaşmanın 33. dakikasında Galatasaray'da Abdülkerim Bardakçı sarı kart gördü.45. dakikada Ümraniyespor'da Serkan Göksu sarı kart gördü.Kasrşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi.

    Karşılaşmanın ikinci yarısında Galatasaray'da Emre Akbaba yerini Dries Mertens'e bıraktı.53. dakikada Ümraniyespor'da Yonathan del Valle sarı kart gördü.57. dakikada Ümraniyespor'da Onur Ayık ve Yonathan del Valle yerini Valentin Gheorghe ve Geraldo'ya bıraktı.65. dakikada Galatasaray'da Emre Kılınç, Kerem Aktürkoğlu'nun yerine oyuna girdi.66. dakikada Ümraniyespor'da Durel Avounou ve Antonio Mrsic yerini Isaac Sackey ve Nika Gagnidze'ye bıraktı.72. dakikada Ümraniyespor'da Valentin Gheorgh sarı kart gördü.

   76. dakikada Ümraniyespor'da Oğuz Gürbulak sarı kart gördü.77. dakikada Ümraniyespor'da Isaac Sackey sarı kart gördü.78. dakikada Galatasaray'da Bafetimbi Gomis, Haris Seferovic'in yerine oyuna girdi.86. dakikada Ümraniyespor'da Adel Bettaieb yerine Metehan Mimaroğlu oyuna girdi.Aynı dakika içersinde Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz ve Alexandru CicaldauYunus Akgün ve Sergio Oliveira'nın yerine oyuna girdiler.

   86. dakikada Ümraniyespor'da Nika Gagnidze sarı kart gördü.86. dakikada Galatasaray Bafetimbi Gomis ile 1-0 öne geçti.90. dakikada Galatasaray'da Sacha Boey sarı kart gördü. Karşılaşmada başka gol olmadı ve Galatasaray Ümraniyespor'u 1-0 yendi.

Ümraniyespor:Serkan Kırıntılı. Ermir Lenjani, Tomislav Glumac, Serkan Göksu, Onur Ayık, Durel Avounou, Oğuz Gürbulak, Allyson Aires dos Santos, Adel Bettaieb, Yonathan del Valle, Antonio Mrsic 

Galatasaray:Fernando Muslera, Patrick van Aanholt, Abdülkerim Bardakçı, Sacha Boey, Lucas Torreira, Emre Akbaba, Victor Nelsson, Sergio Oliveira, Kerem Aktürkoğlu, Haris Seferovic, Yunus Akgün   

Spor Toto Süper Lig 3. Hafta Toplu Maç Sonuçları:

Spor Toto Süper Lİg 3. Hafta Puan Durumu:

Süper Toto Süper Lİg 4. Hafta Maç Programı:

Tablolar:TFF

 

 

 

 
 

Son Güncelleme: 19.08.2022 22:59
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Dünya Şampiyonu'nun adı, Beylikdüzü'nde yeni tesise verilecek
Dünya Şampiyonu'nun adı, Beylikdüzü'nde yeni tesise verilecek
Fenerbahçe avantajı kaptı...Austria Wien 0 - Fenerbahçe 2
Fenerbahçe avantajı kaptı...Austria Wien 0 - Fenerbahçe 2
Başakşehir 1 - Royal Antwerp 1
Başakşehir 1 - Royal Antwerp 1
Malmö 3 - Sivasspor 1
Malmö 3 - Sivasspor 1
Copenhagen 2 - Trabzonspor 1  
Copenhagen 2 - Trabzonspor 1  
Fenerbahçe'den yarım düzine gol....Kasımpaşa 0 - Fenerbahçe 6
Fenerbahçe'den yarım düzine gol....Kasımpaşa 0 - Fenerbahçe 6
Konyaspor 0 - Başakşehir 0
Konyaspor 0 - Başakşehir 0
Gol düellosunun galibi yok....Alanyaspor 3 - Beşiktaş 3
Gol düellosunun galibi yok....Alanyaspor 3 - Beşiktaş 3
Ümraniyespor 0 - Antalyaspor 1
Ümraniyespor 0 - Antalyaspor 1
Aslana evinde şok....Galatasaray 0 - Giresunspor 1
Aslana evinde şok....Galatasaray 0 - Giresunspor 1

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim