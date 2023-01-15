Ümraniyespor 0 - İstanbulspor 2

Spor Toto Süper Lig 19.hafta maçında Ümraniyespor evinde İstanbulspor’a 2-0 yenildi.Ümraniye Şehir Stadyumu’nda oynanan karşılaşmayı Ali Palabıyıki Kerem Ersoy ve Abdullah Bora Özkara hakem üçlüsü yönetti.

Karşılaşmanın 5. Dakikasında İstanbulspor’da Emeka Friday Eze sarı kart gördü.12. dakikada İstanbulspor’da Jetmir Topalli sarı kart gördü.28. dakikada İstanbulspor’da Eduard Rroca sarı kart gördü.30. dakikada İstanbulspor Valon Ethemi ile 1-0 öne geçti.42. dakikada Ümraniyespor’da Kartal Kayra Yılmaz sarı kart gördü.45+4. Dakikada İstanbulspor, Melih Kabasakal ile skoru 2-0 yaptı.45+4. Dakikada Ümraniyespor’da Strail Popov sarı kart gördü.Karşılaşmanın ilk yarısı 2-0 İstanbulspor’un üstünlüğü ile tamamlandı.

İkinci Yarı

Karşılaşmanın ikinci yarısında İstanbulspor’da Duhan Aksu oyundan çıktı.Yerine Ali Yaşar oyuna girdi.Ümraniyespor’da Serkan Kırıntılı, Antonio Mrsic ve Onur Ayık oyundan çıktılar.Yerine Orhun Özdemir, Durel Avounou ve Yonathan del Valle oyuna girdiler.61. dakikada Ümraniyespor’da Strahil Popov oyundan çıktı.Yerine Adel Bettaleb oyuna girdi.

78. Dakikada İstanbulspor’da Jetmir Topalli ve Emir Kaan Gültekin oyundan çıktılar.Yerine Mahamadou Ba ve Michael Ologo oyuna girdiler.82. dakikada Ümraniyespor’da Geraldo oyundan çıktı.Yerine Valentin Gheorghe oyuna girdi.84. dakikada İstanbulspor’da David Jensen sarı kart gördü.90+4.dakikada İstanbulspor’da Valon Ethemi oyundan çıktı.Yerine Oğuzhan Berber oyuna girdi.90+6. Dakikada İstanbulspor’da Eduard Rroca oyundan çıktı.Yerine Kağan Barış oyuna girdi.Karşılaşmada başka gol olmadı ve Ümraniyespor evinde İstanbulspor’a 2-0 yenildi.

Süper Lig 20.Hafta Maç Programı;

Tablo:TFF