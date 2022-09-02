Ümraniyespor 0 - Trabzonspor 1
Spor Toto Süper Lig 5. Hafta açılış maçında Trabzonspor deplasmanda Ümraniyespor’u 1-0 yendi.Karşılaşmanın 27. Dakikasında Trabzonspor’da Jean-Philippe Gbamin sarı kart gördü.35. dakikada Trabzonspor’da bu sefer Marc Bartra sarı kart gördü.Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 tamamlandı.
Karşılaşmanın ikinci yarısına Trabzonspor’da Dorukhan Toköz ve Jorge Djaniny oyundan çıktılar.Yerine Stryger Larsen ve Umut Bozok oyuna girdiler.53. dakikada Trabzonspor’da Eren Elmalı sarı kart gördü.60. dakikada Trabzonspor Trezeguet ile 1-0 öne geçti.
63. Dakikada Ümraniyespor’da Serkan Kırıntılı ve Oğuz Gürbulak oyundan çıktılar.Yerine Orkun Özdemir ve Durel Avounou oyuna girdiler.64. dakikada Ümraniyespor’da Umut Nayır yerini Adel Bettaleb’e bıraktı.74. dakikada Ümraniyespor’da Isaac Sackey yerini Antonia Mrsic’e bıraktı.76. dakikada Trabzonspor’da Enis Bardhi yerini Marek Hamsik’e bıraktı.78. dakikada Ümraniyespor’da Valentin Gheorghe oyundan çıktı.Yerine Yonathan del Valle oyuna girdi.84. dakikada Trabzonspor’da Abdülkadir Ömür yerini Jean Kouassi’ye bıraktı.87. dakikada Trabzonspor’da Eren Elmalı yerini Yusuf Erdoğan’a bıraktı.Karşılaşmadan Trabzonspor 1-0 galip ayrıldı.
Bu sonuçla Trabzonspor puanını 10 yaparken, Ümraniyespor 1 puanda kaldı.
Ümraniyespor:Serkan Kırıntılı, Ermir Lenjani, Valentin Gheorghe, Tomislav Glumac, Isaac Sackey, Serkan Göksu, Onur Ayık, Oğuz Gürbulak, Allyson Aires dos Santos, Kartal Yılmaz, Umut Nayir
Spor Toto Süper Lig 5. Hafta Toplu Maç Sonuçları;
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