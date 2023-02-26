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Ümraniyespor 1 - A.Demirspor 1

Spot Toto Süper lig erteleme maçında Ümraniyespor evinde Adana Demirspor’la 1-1 berabere kaldı.

26 Şubat 2023 Pazar 17:59
Ümraniyespor 1 - A.Demirspor 1

Ümraniyespor 1 - A.Demirspor 1

   Spot Toto Süper lig erteleme maçında Ümraniyespor evinde Adana Demirspor’la 1-1 berabere kaldı.Ümraniye Şehir stadı’nda oynanan karşılaşmayı Attila Karaoğlan, Ceyhun Sesigüzel ve Aleks Taşcıoğlu hakem üçlüsü yönetti.Karşılaşmanın 45+1.dakikasında A.Demirspor’da Mert Çetin oyundan çıktı.Yerine Jovan Manev oyuna girdi.Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi.

İkinci yarı

   Karşılaşmanın ikinci yarısında 65.dakikada A.Demirdspor’da Benjamin Stambouli ve Henry Onyekuru oyundan çıktılar.Yerine Cherif Ndiaye ve Babadije Akintola oyuna girdiler.77.dakikada Ümraniyespor’da Geraldo oyundan çıktı.Uerine Adel Bettalib oyuna girdi.79.dakikada A.Demirspor, Badou Ndiaye 1-0 öne geçti.83.dakikada Ümraniyespor’da Mustafa Eser, Oğuz Gürbulak ve Jesse Sekidika oyundan çıktılar.Yerine onur Ayık, Olarenwaju Kayode ve Fatih Yiğit Şanlıtürk oyuna girdiler.

   84.dakikada A.Demirspor’da yusuf Sarı ve Emre Akbaba oyundan çıktılar.Yerine Gökhan İnler ve Yusuf Erdoğan oyuna girdiler.87.dakikada Ümraniyespor’da Isaac Sackey oyundan çıktı.Yerine Antonio Mrsic oyuna girdi.89.dakikada Ümraniyespor Olarenwaju Kayode ile skoru 1-1 yaptı.Karşılaşmada başka gol olmadı ve Ümraniyespor evinde Adana Demirspor ile 1-1 berabere kaldı.Bu sonuçla Ümraniyespor puanını 15 yaparken, Adana Demirspor puanını 39 yaptı.

   

Anahtar Kelimeler:
ÜmraniyesporAdana Demirspor
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