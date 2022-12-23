Ümraniyespor 1 - Başakşehir FK 3

Dünya Kupası arasının sona ermesinin ardından Spor Toto Süper Lig 15. Hafta açılış maçında Ümraniyespor evinde Başakşehir FK’ne 3-1 yenildi.Ümraniye Şehir Stadı’nda oyanan karşılaşmayı hakem Arda Kardeşler yönetti.Karşılaşmanın 2. Dakikasında Başakşehir FK Danijel Aleksić ile 1-0 öne geçti.17. dakikada Ümraniyespor, Umut Nayir ile skoru 1-1 yaptı.28. dakikada Ümraniyespor’da Onur Atasayar sarı kart gördü.40. dakikada Ümraniyespor’da Umut Nayir sarı kart gördü.45+5. Dakikada Başakşehir FK’de Serdar Gürler sarı kart gördü.Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 berabere tamamlandı.

İkinci Yarı

Karşılaşmanın ikinci yarısında Ümraniyespor’da Onur Atasayar, oyundan çıktı.Yerine Ermir Lenjani oyuna girdi. Dakikada Başakşehir FK, Serdar Gürler ile skoru 2-1 yaptı.64. dakikada Ümraniyespor’da Geraldo ve Serdar Göksu oyundan çıktılar.yerine Onur Ayık ve Kartal Kayra Yılmaz oyuna girdiler.73.dakikada Ümraniyespor’da Del Valle oyundan çıktı.Yerine Metehan Mimaroğlu oyuna girdi.

74. Dakikada başakşehir FK’de Serdar Gürler yerini Ömer Ali Şahiner’e bıraktı.80. dakikada Ümraniyespor’da Onur Ayık sarı kart gördü.80. dakikada Ümraniyespor’da Daniel Avounou yerini Antonio Mrsic’e bıraktı.83. dakikada Başakşehir FK’de Berkay Özcan ve Şener Özbayraklı oyundan çıktılar.Yerine Leo Duarte ve Bertrand Traore oyuna girdiler.90+3. Dakikada Başakşehir FK, Youssouf Ndayishimiye ile skoru 3-1 yaptı.Karşılaşmada başka gol olmadı ve Başakşehir FK deplasmanda Ümraniyespor’u 3-1 yendi.

Ümraniyespor:Serkan Kırıntılı, Mustafa Eser, Onur Atasayar, Allyson, S. Popov, Isaac Sackey, Serkan Göksu, Daniel Avounou, Umut Nayir, Del Valle, Geraldo

Başakşehir FK:Volkan Babacan, Şener Özbayraklı, Youssouf Nyange, Ahmed Touba, Lucas Lima, Serdar Gürler, Danijel Aleksić, Mounir Chouiar, Berkay Özcan, Mahmut Tekdemir, Stefano Okaka

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