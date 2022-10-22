Ümraniyespor 1 - F.Karagümrük 3

Spor Toto Süper Lig 11. Hafta maçında Ümraniyepor evinde Fatih Karagümrük'e 3-1 yenildi.Ümraniye Şehir Stadı'nda oynanan karşılaşmayı hakem Mert Güzenge yönetti.Karşılaşmanın 3. dakikasında Ümraniyespor, Umut Nayir ile 1-0 öne geçti.8. dakikada F.Karagümrük, Davide Biraschi ile skoru 1-1 yaptı.12. dakikada F.Karagümrük’te Magomed Ozdoev sarı kart gördü.27. dakikada F.Karagümrük’te Lawrence sarı kart gördü.Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 berabere tamamlandı.

İkinci Yarı

Karşılaşmanın ikinci yarısında 54.dakikada F.Karagümrük’te Lawrence ve Kerim Frei oyundan çıktılar.Yerine Mbaye Diagne ve Adnan Uğur oyuna girdiler.55. dakikada F.Karagümrük Mbaye Diagne ile 2-1 öne geçti.61. dakikada Ümraniyespor’da Durel Avounou oyundan çıkarken, yerine Metehan Mimaroğlu oyuna girdi.69 dakikada Ümraniyespor’da Onur Ayık ve Geraldo oyundan çıktılar.Yerine Yonathan del Valle ve Valentin Gheorghe oyuna girdiler.

76. dakikada F.Kargümrük’te Caner Erkin sarı kart gördü.78. dakikada Ümraniyespor’da Oğuz Gürbulak ve Serkan Göksu oyundan çıktılar.Yerine Kartal Yılmaz ve Antonio Mrsic oyuna girdiler.83. dakikada F.Karagümrük'te Magomed Ozdoev ve Jean Kouassi oyundan çıktılar.Yerine Salih Dursun ve Samed Onur oyun girdiler.90. dakikada F.Karagümrük, Fabio Borini ile soru 3-1 yaptı.90+2. dakikada F.Karagümrük'te üçüncü golün sahibi Fabio Borini yerini Levent Mercan'a bıraktı.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve F.Karagümrük deplasmanda Ümraniyespor’u 3-1 yendi.Bu sonuçla F.Karagümrük puanını 12 yaparken, Ümraniyespor 3 puanda kaldı.

Ümraniyespor: Orkun Özdemir, Ermir Lenjani, Mustafa Eser, Strahil Popov, Serkan Göksu, Onur Ayık, Durel Avounou, Oğuz Gürbulak, Allyson Aires dos Santos, Umut Nayir, Geraldo

Teknik Direktör:Recep Uçar

Fatih Karagümrük:Emiliano Viviano, Davide Biraschi, Ibrahim Dresevic, Steven Caulker, Caner Erkin, Kerim Frei, Jimmy Durmaz, Lawrence, Magomed Ozdoev, Fabio Borini,Jean Kouassi

Teknik Direktör:Andrea Pirio

Süper Lig 12. Hafta Maç Programı;

Tablolar:TFF