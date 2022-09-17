Ümraniyespor 1 - Kasımpaşa 2

Spor Toto 7. hafta maçında Ümraniyespor evinde Kasımpaşa'ya 2-1 yenildi. Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Suat Arslanboğa İbrahim Bozbey ve Bilal Gölen hakem üçlüsü yönetti.

Karşılaşmanın 25. Dakikasında Kasımpaşa’da Mamadou Fall sarı kart gördü.27. dakikada Kasımpaşa’da Mickael Tirpan sarı kart gördü.36. dakikada Kasımpaşa, Florent Hadergjonaj penaltı golü ile 1-0 öne geçti.Karşılaşmanın ilk yarısı Kasımpaşa’nın 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

Karşılaşmanın ikinci yarısında Ümraniyespor’da Oğuz Gürbulak ve Valentin Gherorghe oyundan çıktılar.Yerine Metehan Mimaroğlu ve Antonio Mrsic oyuna girdiler.53. dakikada Kasımpaşa’da Florent Hadergjonaj sarı kart gördü.59. dakikada Kasımpaşa’da Mortadha Ben Ouannes sarı kart gördü.60. dakikada Ümraniyespor’da Geraldo sarı kart gördü.

64. Dakikada Ümraniyespor’da Ermir Lenjani ve Durel Avounou oyundan çıktılar.Yerine Onur Ayık ve Yonathan del Valle oyuna girdi.75. dakikada Kasımpaşa'da Mamadou Fall oyundan çıktı.Yerine Aytaç Kara oyuna girdi.81. dakikada Ümraniyespor'da Kartal Yılmaz sarı kart gördü.82. dakikada Kasımpaşa'da Bersant Celina oyundan çıktı.Yerine Ahmet Engin oyuna girdi.83. dakikada Ümraniyespor'da Serkan Göksu oyundan çıkarken, yerine Adel Bettaieb oyuna girdi.83. dakikada Kasımpaşa, Stephane Bahoken ile skoru 2-0 yaptı.85. dakikada Ümraniyespor'da Isaac Sackey sarı kart gördü.90. dakikada Ümraniyespor'da Tomislav Glumac sarı kart gördü.Uzatma dakikalarında Kasımpaşa'da Haris Hajradinovic ve Valentin Eysseric oyundan çıktılar.yerine Tunay Torun ve Ryan Donk oyuna girdiler.Karşılaşmanın uzatma dakikalarının sonlarında Ümraniyespor Antonio Mrsic ile skoru 2-1 yaptı.

Karşılaşma sonunda Kasımpaşa deplasmanda Ümraniyespor'u 2-1 yendi.Bu sonuçtan sonra Kasımpaşa puanını 9 yaparken, Ümraniyespor 2 puanda kaldı.

Ümraniyespor:Orkun Özdemir, Ermir Lenjani, Valentin Gheorghe, Tomislav Glumac, Isaac Sackey, Serkan Göksu, Durel Avounou, Oğuz Gürbulak, Kartal Yılmaz, Umut Nayir,Geraldo

Kasımpaşa: Ertuğrul Taşkıran, Jeffrey Bruma, Mortadha Ben Ouannes, Sadık Çiftpınar, Florent Hadergjonaj, Haris Hajradinovic, Valentin Eysseric, Mickael Tirpan, Mamadou Fall, Stephane Bahoken, Bersant Celina

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