Ümraniyespor 2 - Hatayspor 2

Spor Toto Süper Lig 17. hafta maçında Ümraniyespor evinde Hatayspor ile 2-2 berabere kaldı.Ümraniye Şehir Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Hüseyin Göçek, İlker Takpak ve Mehmet Emin Tuğral hakem üçlüsü yönetti.

Karşılaşmanın 24. Dakikasında konuk Hatayspor Ayoub El Kaabi ile 1-0 öne geçti.30. dakikada Ümraniyespor’da Oğuz Gürbulak sarı kart gördü.39. dakikada Ümraniyesor, Durel Avounou ile skoru 1-1 yaptı.Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 berabere tamamlandı.

İkinci Yarı

Karşılaşmanın ikinci yarısında 53. Dakikada Hatayspor, Saba Lobjanidze ile 2-1 öne geçti.65. dakikada Hatayspor’da Simon Falette sarı kart gördü.67. dakikada Ümraniyespor, Umut Nayır’ın penaltı golüyle skoru 2-2 yaptı.68. dakikada Ümraniyespor’da Oğuz Gürbulak ve Valentin Gheroghe oyun dan çıktılar.Yerine Kartal yılmaz ve Adel bettaleb oyuna girdiler.

71. Dakikada Hatayspor’da Ognjen Vranjes, sarı kart gördü.77. dakikada hatayspor’da Onur Ergin ve Bertuğ özgür yıldırım oyundan çıktılar.yerine Mehdi Boudjemaa ve Ze Luis oyuna girdiler.78. dakikada Ümraniyespor’da Allyson kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

83. Dakikada Ümraniyespor’da Yonathan del Valle oyndan çıktı.Yerine Serkan Göksu oyuna girdi.90. dakika Saba Lobjanidze oyundan çıktı.Dylan Saint-Louis oyuna girdi.90+3. Dakikada Ümraniyespor’da Isaac Sackey sarı kart gördü.90+6. Dakikada Ümraniyespor’da Serkan Göksu sarı kart gördü.90+8. Dakikada Ümraniyespor’da Durel Avoınou oyundan çıktı.Yerine Antonio Mrsic oyuna girdi.Karşılaşmada başka gol olmadı ve Ümraniyespor evinde Hatayspor ile 2-2 berabere kaldı.

Ümraniyespor:Serkan Kırıntılı, Valentin Gheorghe, Onur Atasayar, Tomislav Glumac, Strahil Popov, Isaac Sackey, Durel Avounou, Oğuz Gürbulak, Allyson, Umut Nayir, Yonathan del Valle

Teknik Direktör:Recep Uçar

Hatayspor:Erce Kardeşler, Simon Falette, Ognjen Vranjes, Kamil Ahmet Çörekçi, Kaan Kanak, Onur Ergün, Ruben Ribeiro, Rayane Aabid, Saba Lobjanidze, Ayoub El Kaabi, Bertuğ Özgür Yıldırım

Teknik Direktör:Volkan Demirel

Süper Lig 17. Hafta Maç Sonuçları;

Süper Lig 17. Hafta Puan Durumu;

Süper Lig 18. Hafta Maç Programı;

Tablolar:TFF