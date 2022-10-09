Ümraniyespor 2 - Kayserispor 2

Spor Toto Süper Lİg 9. hafta maçında Ümraniyespor evinde Kaysersispor'la 2-2 berabere kaldı.Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oyanan karşılaşmayı Burak Şeker, Ömer Tevfik Özkoç ve Esat Sancaktar hakem üçlüsü yönetti.Karşılaşmada 25. dakikada Kayserispor Miguel Cardoso ile 1-0 öne geçti.44. dakikada Ümraniyespor'da Isaac Sackey sarı kart gördü.Karşılaşmanın ilk yarısı Kayserispor'un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

İkinci yarı

Karşılaşmanın ikinci yarısında Ümraniyespor'da Kartal Yılmaz ve Serkan Göksu oyundan çıktılar.Yerine Oğuz Gürbulak ve Strahil Popov oyuna girdiler.Kayserispor'da da Gustavo Campanharo yerine Yaw Ackah oyuna girdi.48. dakikada Ümraniyespor Umut Nayir ile skoru 1-1 yaptı.59. dakikada Ümraniyespor Tomislav Glumac ile 2-1 öne geçti.62. dakikada Ümraniyespor'da Oğuz Gürbulak sarı kart gördü.64. dakikada Kayserispor Bernard Mensah'ın penaltı golüyle skoru 2-2 yaptı.

67. dakikada Kayserispor'da Bernard Mensah, Ramazan Civelek ve Mario Gavranovic oyundan çıktılar.Yerine Andrea Bertolacci, Emrah Başsan ve Mustafa Pektemek oyuna girdiler.83. dakikada Ümraniyespor'da Geraldo, Durel Avounou ve Onur Ayık oyundan çıktılar.Yerine Valentin Gheorghe, Antonio Mrsic ve Yonathan del Valle oyuna girdiler.84. dakikada Kayserispor'da Gökhan Sazdağı, Miguel Cardoso'nun yerine oyuna girdi.88. dakikada Ümraniyespor'da Valentin Gheorghe sarı kart gördü.90+3. dakikada Ümraniyespor'da Valentin Gheorghe kırmızı kart gördü.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Ümraniyespor evinde Kayserispor'la 2-2 berabere kaldı.Bu sonuçla Ümraniyespor puanını 3 yaparken, Kayserispor 13 puana çıktı.

Ümraniyespor: Orkun Özdemir, E

rmir Lenjani,

Tomislav Glumac,

Isaac Sackey,

Serkan Göksu,

Onur Ayık,

Durel Avounou,

Allyson Aires dos Santos,

Kartal Yılmaz,

Umut Nayir,

Geraldo

Teknik Direktör: Recep Uçar

Kayserispor:Bilal Bayazit, Dimitrios Kolovetsios, Majid Hosseini, Lionel Carole, Ramazan Civelek, Onur Bulut, Olivier Kemen, Bernard Mensah, Gustavo Campanharo, Miguel Cardoso, Mario Gavranovic

Teknik Direktör: Çağdaş Atan

Süper Lig 10. Hafta Maç Programı;