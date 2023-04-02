Ümraniyespor 2 - Konyaspor 2

Spor Toto Süper Lig 27.hafta maçında Ümraniyespor evinde Konyaspor ile 2-2 berabere kaldı.Ümraniye Şehir Stadyumu’nda oynanan karşılaşmayı Arda Kardeşler, mehmet Emin Tıuğral ve İbrahim Bozbey hakem üçlüsü yönetti.Karşılaşmanın 16.dakikasında Konyaspor’da Adil Demirbağ sarı kart gördü.45+2.dakikada Ümraniyespor’da Tomislav Glumac sarı kart gördü.Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi.

İkinci Yarı;

Karşılaşmanın ikinci yarısında 62.dakikada Ümraniyespor Kahraman Demirtaş’ın kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçti.63.dakikada Ümraniyespor’da Serkan Göksu sarı kart gördü.67.dakikada Ümraniyespor’da Oğuz Gürbulak ve Geraldo oyundan çıktılar.Yerine Durel Avounou ve Onur Ayık oyuna girdiler.

67.dakikada Konyaspor’da Andreas Bouchalakis, Mahir Emreli ve Alejandro Pozuelo oyundan çıktılar.Yerine Endri Çekici, Bruno Paz ve Mame Biram Diouf oyuna girdiler.76.dakikada Ümraniyespor’da Antonio Mrsic ve Serkan Göksu oyundan çıktılar.Yerine Isaac Sackey ve Strahil Popov oyuna girdiler.

77.dakikada Konyaspor’da Marios Moreno yerini Robert Muric’e bıraktı.82.dakikada Konyaspor Mame Biram Diouf ile skoru 1-1 yaptı.87.dakikada Konyaspor’da Muhammet Demir yerini Oğulcan Ülgün’e bıraktı.

87.dakikada Ümraniyespor’da Jesse Sekidika yerini Olarenwaju Kayode’ye bıraktı.89.dakikada Ümraniyespor Onur Ayık ile 2-1 öne geçti.90+7.dakikada Konyaspor Soner Dikmen ile skoru 2-2 yaptı.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Ümraniyespor evinde Konyaspor ile 2-2 berabere kalarak puanları paylaştı.Bu sonuçla Ümraniyespor puanını 23 yaparken, Konyaspor puanını 35 yaptı.

Süper Lig 28.Hafta Maç Programı;

Tablo.TFF