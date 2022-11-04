Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
açık
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Ümraniyespor ilk galibiyetini aldı...

Spor Toto Süper Lig 13. Hafta açılış maçında Ümraniyespor evinde Alanyaspor'u 3-1 yenerek ilk galibiyetini aldı.

04 Kasım 2022 Cuma 22:10
Ümraniyespor ilk galibiyetini aldı...

Ümraniyespor ilk galibiyetini aldı...

     Spor Toto Süper Lig 13. Hafta açılış maçında Ümraniyespor evinde Alanyaspor'u 3-1 yenerek ilk galibiyetini aldı.Ümraniye Şehir Stadı'nda oynanan karşılaşmayı hakem Ali Şansalan yönetti.Karşılaşmanın 7. Dakikasında Alanyaspor’da Laroy Fer sarı kart gördü.21. dakikada Ümraniyespor Umut Nayır ile 1-0 öne geçti.38. dakikada Ümraniyespor, Geraldo ile skoru 2-0 yaptı.43. dakikada Alanyaspor’da Furkan Bayır sarı kart gördü.Karşılaşmanın ilk yarısı Ümraniyespor’un 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.

İkinci Yarı

   Karşılaşmanın ikinci yarısında Ümraniyespor’da Onur Atasayar sarı kart gördü.56. dakikada Alanyaspor Wilson Eduardo ile skoru 2-1 yaptı.56. dakikada Alanyaspor’da Wilson Eduardo ve Leroy Fer oyundan çıktılar.Yerine Daniel Candelas ve Umut Güneş oyuna girdiler.67. dakikada Ümraniyespor’da Yonattan del Valle ve Serkan Göksu oyundan çıktılar.Yerine Adel Bettaleb ve Kartal Yılmaz oyuna girdiler. 

   69. dakikada Ümraniyespor Umut Bayır ile skoru 3-1 yaptı.73. dakikada Ümraniyespor’da Durel Avounou yerini Antonio Mrsic’e bıraktı.73. dakikada Alanyaspor’da Oğuz Aydın yerini Ivan Cavaleiro’ya bıraktı.Aynı dakika içersinde Ümraniyespor’da Geraldo yerini Onur Ayık’a bıraktı.74. dakikada Alanyaspor’da Furkan Bayır ve Jure Balkovec oyundan çıktılar.Yerine Joher Rassoul ve Ahmet Gülay oyuna girdiler.78. dakikada Ümraniyespor’da Onur Atasayar yerini Ermir Lenjani’ne bıraktı.

   Karşılaşmada başka gol olmadı ve Ümraniyespor evinde Alanyaspor’u 3-1 yendi.Bu sonuçla Ümraniyespor ilk galibiyetini alarak 6 puana çıkarken, Alanyaspor 16 puanda kaldı.

Ümraniyespor:Orkun Özdemir, Onur Atasayar, Tomislav Glumac, Strahil Popov, Isaac Sackey, Serkan Göksu, Durel Avounou, Allyson Aires dos Santos, Umut Nayir, Yonathan del Valle, Geraldo    

Teknik Direktör:Recep Uçar

Alanyaspor:Runar Runarsson, Furkan Bayır, Fatih Aksoy, Jure Balkovec, Efecan Karaca, Leroy Fer, Pedro Pereira, Oğuz Aydın, Idrissa Doumbia, Wilson Eduardo, Ahmed Hassan    

Teknik Direktör:Francesco Farioli

Süper Lig 14. Hafta Maç Programı;

Tablolar.TFF

Son Güncelleme: 04.11.2022 22:21
Anahtar Kelimeler:
ÜmraniyesporAlanyaspor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kasımpaşa 1 - MKE Ankaragücü 1
Kasımpaşa 1 - MKE Ankaragücü 1
Fener namağlup ve grup lideri olarak son 16'da | Dinamo Kiev 0 - Fenerbahçe 2
Fener namağlup ve grup lideri olarak son 16'da | Dinamo Kiev 0 - Fenerbahçe 2
Sivasspor lider olarak son 16'da  
Sivasspor lider olarak son 16'da  
Trabzonspor, yoluna UEFA Avrupa Konferans Ligi'nden devam edecek.
Trabzonspor, yoluna UEFA Avrupa Konferans Ligi'nden devam edecek.
Başakşehir son 16'da...Başakşehir FK 3 - Hearts 1
Başakşehir son 16'da...Başakşehir FK 3 - Hearts 1
Türkiye Espor Şampiyonları Belli Oldu
Türkiye Espor Şampiyonları Belli Oldu
N Kolay İstanbul Maratonu pazar günü koşuluyor
N Kolay İstanbul Maratonu pazar günü koşuluyor
Başakşehir FK 3 - Giresunspor 1
Başakşehir FK 3 - Giresunspor 1
Sivasspor 0 - Antalyaspor 2
Sivasspor 0 - Antalyaspor 2
Fenerbahçe Beko 100 - Pınar Karşıyaka 88
Fenerbahçe Beko 100 - Pınar Karşıyaka 88

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim