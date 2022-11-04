Ümraniyespor ilk galibiyetini aldı...

Spor Toto Süper Lig 13. Hafta açılış maçında Ümraniyespor evinde Alanyaspor'u 3-1 yenerek ilk galibiyetini aldı.Ümraniye Şehir Stadı'nda oynanan karşılaşmayı hakem Ali Şansalan yönetti.Karşılaşmanın 7. Dakikasında Alanyaspor’da Laroy Fer sarı kart gördü.21. dakikada Ümraniyespor Umut Nayır ile 1-0 öne geçti.38. dakikada Ümraniyespor, Geraldo ile skoru 2-0 yaptı.43. dakikada Alanyaspor’da Furkan Bayır sarı kart gördü.Karşılaşmanın ilk yarısı Ümraniyespor’un 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.

İkinci Yarı

Karşılaşmanın ikinci yarısında Ümraniyespor’da Onur Atasayar sarı kart gördü.56. dakikada Alanyaspor Wilson Eduardo ile skoru 2-1 yaptı.56. dakikada Alanyaspor’da Wilson Eduardo ve Leroy Fer oyundan çıktılar.Yerine Daniel Candelas ve Umut Güneş oyuna girdiler.67. dakikada Ümraniyespor’da Yonattan del Valle ve Serkan Göksu oyundan çıktılar.Yerine Adel Bettaleb ve Kartal Yılmaz oyuna girdiler.

69. dakikada Ümraniyespor Umut Bayır ile skoru 3-1 yaptı.73. dakikada Ümraniyespor’da Durel Avounou yerini Antonio Mrsic’e bıraktı.73. dakikada Alanyaspor’da Oğuz Aydın yerini Ivan Cavaleiro’ya bıraktı.Aynı dakika içersinde Ümraniyespor’da Geraldo yerini Onur Ayık’a bıraktı.74. dakikada Alanyaspor’da Furkan Bayır ve Jure Balkovec oyundan çıktılar.Yerine Joher Rassoul ve Ahmet Gülay oyuna girdiler.78. dakikada Ümraniyespor’da Onur Atasayar yerini Ermir Lenjani’ne bıraktı.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Ümraniyespor evinde Alanyaspor’u 3-1 yendi.Bu sonuçla Ümraniyespor ilk galibiyetini alarak 6 puana çıkarken, Alanyaspor 16 puanda kaldı.

Ümraniyespor: Orkun Özdemir, Onur Atasayar, Tomislav Glumac, Strahil Popov, Isaac Sackey, Serkan Göksu, Durel Avounou, Allyson Aires dos Santos, Umut Nayir, Yonathan del Valle, Geraldo

Teknik Direktör:Recep Uçar

Alanyaspor:Runar Runarsson, Furkan Bayır, Fatih Aksoy, Jure Balkovec, Efecan Karaca, Leroy Fer, Pedro Pereira, Oğuz Aydın, Idrissa Doumbia, Wilson Eduardo, Ahmed Hassan

Teknik Direktör:Francesco Farioli

Süper Lig 14. Hafta Maç Programı;

Tablolar.TFF