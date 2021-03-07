Ümraniyespor lider Giresunspor'a geçit vermedi
Spor Toto 1 Lİg 25. hafta maçında Ümraniyespor evinde lider Giresunspor'u 3-1 yendi.Karşılaşmada ilk gol 29.dakikada Glumac ile geldi.Ümraniyespor bu golle 1-0 öne geçti.43. dakikada Mayi Ümraniyespor'u 2-0 öne geçiren golü attı.45. dakikada Balde Giresunspor'un maçta tek golünü kaydetti.Karşılaşmanın ilk yarısı Ümraniyespor'un2-1 galibiyeti ile sona erdi.
Karşılaşmanın ikinci arısında 69. dakikada Öztürk, Ümraniyespor'u 3-1 öne geçiren golü attı.Karşılaşmada başka gol olmadı ve karşılaşmayı Ümraniyespor 3-1 kazandı.Bu sonuçla Ümraniyespor puanını 34 yaparken, Giresunspor 53 puanla kalarak liderliğini sürdürdü.
Son Güncelleme: 08.03.2021 02:10