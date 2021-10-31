Ümraniyespor liderliğini sürdürdü
TFF 1.Lİg maçında lider Ümraniyespor evinde Tuzlaspor'u 2-1 yenerek liderliğini sürdürdü.Karşılaşmanın 6. dakikasında Ümraniyespor, Idrissa Camara ile 1-0 öne geçti.16. dakikada Tuzlaspor, Sedat Şahintürk ile skoru 1-1 yaptı.42. dakikada Ümraniyespor'da Serkan Göksu sarı kart grödü.Karşılaşmanın ilk yarısı karşılıklı atılan gollerle 1-1 berabere tamamlandı.
Karşılaşmanın ikinci yarısında 81. dakikada Tuzlaspor'da Ahmet Yazar sarı kart gördü.90. dakikada Ümraniyespor, Stefano Napoleon ile skoru 2-1 yaptı.90. dakikada Ümraniyespor'da Stefano Napoleoni sarı kart gördü.Karşılaşmadan Ümraniyespor 2-1 galip ayrıldı.
TFF 1. Lİg Puan Durumu;
Tablo:TFF