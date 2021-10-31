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Ümraniyespor liderliğini sürdürdü

TFF 1.Lİg maçında lider Ümraniyespor evinde Tuzlaspor'u 2-1 yenerek liderliğini sürdürdü.

31 Ekim 2021 Pazar 15:52
Ümraniyespor liderliğini sürdürdü

Ümraniyespor liderliğini sürdürdü

   TFF 1.Lİg maçında lider Ümraniyespor evinde Tuzlaspor'u 2-1 yenerek liderliğini sürdürdü.Karşılaşmanın 6. dakikasında Ümraniyespor, Idrissa Camara ile 1-0 öne geçti.16. dakikada Tuzlaspor, Sedat Şahintürk  ile skoru 1-1 yaptı.42. dakikada Ümraniyespor'da Serkan Göksu sarı kart grödü.Karşılaşmanın ilk yarısı karşılıklı atılan gollerle 1-1 berabere tamamlandı.

   Karşılaşmanın ikinci yarısında 81. dakikada Tuzlaspor'da Ahmet Yazar sarı kart gördü.90. dakikada Ümraniyespor,  Stefano Napoleon ile skoru 2-1 yaptı.90. dakikada Ümraniyespor'da Stefano Napoleoni sarı kart gördü.Karşılaşmadan Ümraniyespor 2-1 galip ayrıldı.

   Bu sonuçla lider Ümraniyespor puanını 27 yaparken, Tuzlaspor, 14 puanla 7. sırada yer aldı.

TFF 1. Lİg Puan Durumu;

Tablo:TFF

Anahtar Kelimeler:
ÜmraniyesporTuzlaspor
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